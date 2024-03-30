Adana Ceyhan seçim sonuçları! YSK Ceyhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

Oy pusulasında yer alan il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarı için oy kullanacak olan seçmenler Ceyhan seçim sonuçlarını merak ediyor. Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar tek tek açılacak ve YSK verileri ile il il, ilçe ilçe oy oranları canlı olarak sabah.com.tr'de yayınlanacak ve Ceyhan seçimi kim kazandı belli olacak. İşte Ceyhan seçim sonuçları ve partilerin oy oranları.

ADANA CEYHAN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Adana Ceyhan seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.