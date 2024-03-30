Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
13:55
Adana Ceyhan seçim sonuçları! YSK Ceyhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Ceyhan seçim sonuçları 31 Mart Pazar günü belli oluyor. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutan seçmenler için seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. Yerel seçim sonuçları, oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak. İşte Ceyhan yerel seçim sonuçları takip ekranı sabah.com.tr'de.