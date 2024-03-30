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Haberler Galeri Adana Ceyhan seçim sonuçları! YSK Ceyhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 13:55

Adana Ceyhan seçim sonuçları! YSK Ceyhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

Ceyhan seçim sonuçları 31 Mart Pazar günü belli oluyor. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutan seçmenler için seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. Yerel seçim sonuçları, oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak. İşte Ceyhan yerel seçim sonuçları takip ekranı sabah.com.tr'de.

Adana Ceyhan seçim sonuçları! YSK Ceyhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

Oy pusulasında yer alan il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarı için oy kullanacak olan seçmenler Ceyhan seçim sonuçlarını merak ediyor. Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar tek tek açılacak ve YSK verileri ile il il, ilçe ilçe oy oranları canlı olarak sabah.com.tr'de yayınlanacak ve Ceyhan seçimi kim kazandı belli olacak. İşte Ceyhan seçim sonuçları ve partilerin oy oranları.

ADANA CEYHAN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Adana Ceyhan seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Adana Ceyhan seçim sonuçları! YSK Ceyhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

CEYHAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Erol Kahraman

CHP: Kadir Aydar

İYİ Parti: Alemdar Öztürk

DEM Parti: Cemal Gök

Zafer Partisi: Gazi Örlün

Ceyhan Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Adana Ceyhan seçim sonuçları! YSK Ceyhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

ADANA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Adana'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Çukurova seçim sonuçları

Sarıçam seçim sonuçları

Seyhan seçim sonuçları

Yüreğir seçim sonuçları

Aladağ seçim sonuçları

Ceyhan seçim sonuçları

Feke seçim sonuçları

İmamoğlu seçim sonuçları

Karaisalı seçim sonuçları

Karataş seçim sonuçları

Kozan seçim sonuçları

Pozantı seçim sonuçları

Saimbeyli seçim sonuçları

Tufanbeyli seçim sonuçları

Yumurtalık seçim sonuçları

Adana Ceyhan seçim sonuçları! YSK Ceyhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

CEYHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Erol Kahraman, CHP Kadir Aydar, İYİ Parti Alemdar Öztürk, DEM Parti Cemal Gök, Zafer Partisi Gazi Örlün ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Adana Ceyhan seçim sonuçları! YSK Ceyhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

CEYHAN MAHALLELERİ

Adatepe

Altıocak

Aydemiroğlu

Belediyeevleri

Bota

Burhaniye

Büyük Kırım

Civantayak

Cumhuriyet

Emek

Esentepe

Fatih Suıltan Mehmet

Gazi Osman Paşa

Hürriyet

İnönü

İstiklal

Kaltakiye

Kelemeti

Konakoğlu

Koruklu

Küçük Kırım

Mithatpaşa

Modernevler

Muradiye

Namık Kemal

Sarısakal

Şahin Özbilen

Şehit Hacı İbrahim

Türlübaş

Ulus

Yarsuvat

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