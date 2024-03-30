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Haberler Galeri Antalya Elmalı seçim sonuçları! YSK Elmalı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 22:22 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 22:43

Antalya Elmalı seçim sonuçları! YSK Elmalı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye 2024 yerel seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçmenler, 31 Mart Pazar günü tercihlerini belirleyerek, büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları için oy kullanacak. Seçim sonuçları, il ve ilçelerdeki oy dağılımları sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Elmalı'da ikamet eden vatandaşlar tarafından Elmalı seçim sonuçları sorgulanıyor. Yayın yasaklarının hemen ardından YSK verileriyle sabah.com.tr seçim ekranı üzerinden Elmalı yerel seçim sonuçları takip edilebilecek.

Antalya Elmalı seçim sonuçları! YSK Elmalı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Elmalı seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kazanan aday, partilerin oy oranları ve ilçelerdeki durumu netlik kazanacak. Oy kullanma süreci, 31 Mart Pazar günü saat 17.00'de sona erecek ve sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar detaylara ulaşabilecek. İşte Elmalı seçim sonuçları 2024

ANTALYA ELMALI SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Antalya Elmalı seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Antalya Elmalı seçim sonuçları! YSK Elmalı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA ELMALI SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ali Gökçe

CHP: Halil Öztürk

İYİ Parti: Mehmet Çetin

Yeniden Refah Partisi: Mustafa Çomak

Zafer Partisi: Adem Karakaya

DEM Parti: Abdullah Keser

Antalya Elmalı Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Antalya Elmalı seçim sonuçları! YSK Elmalı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Antalya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akseki seçim sonuçları

Alanya seçim sonuçları

Elmalı seçim sonuçları

Finike seçim sonuçları

Gazipaşa seçim sonuçları

Gündoğmuş seçim sonuçları

İbradı seçim sonuçları

Demre seçim sonuçları

Kaş seçim sonuçları

Kemer seçim sonuçları

Korkuteli seçim sonuçları

Kumluca seçim sonuçları

Manavgat seçim sonuçları

Serik seçim sonuçları

Muratpaşa seçim sonuçla

Konyaaltı seçim sonuçları

Aksu seçim sonuçları

Döşemealtı seçim sonuçları

Kepez seçim sonuçları

Antalya Elmalı seçim sonuçları! YSK Elmalı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA ELMALI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Antalya Elmalı'da AK Parti Ali Gökçe , CHP Halil Öztürk, İYİ Parti Mehmet Çetin, Yeniden Refah Partisi Mustafa Çomak,

DEM Parti Abdullah Keser ve Zafer Partisi Adem Karakaya ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Antalya Elmalı seçim sonuçları! YSK Elmalı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ELMALI MAHALLELERİ

AFŞAR

AHATLI

AKÇAENİŞ

AKÇAY

ARMUTLU

BAYINDIR

BAYRALAR

BEYLER

BOZHÜYÜK

BÜYÜKSÖĞLE

CAMİATİK

CAMİCEDİT

ÇAYBAŞI

ÇOBANİSA

ÇUKURELMA

DEREKÖY

DÜDEN

ESKİHİSAR

EYMİR

GEÇİT

GEÇMEN

GÖKPINAR

GÖLOVA

GÖLTARLA

GÜMÜŞYAKA

GÜNDOĞAN

HACIMUSALAR

HACIYUSUFLAR

İLYAĞI

İMİRCİK

İPLİK PAZARI

İSLAMLAR

KAPMESCİT

KARAKÖY

KARAMIK

KARYAĞDI

KIŞLA

KIZILCA

KOCAPINAR

KUZKÖY

KÜÇÜKSÖĞLE

MACUN

MURSAL

OVACIK

ÖZDEMİR

PİRHASANLAR

SALUR

SARILAR

TAHTAMESCİT

TAVULLAR

TEKKE

TOKLULAR

YAKAÇİFTLİKKÖYÜ

YALNIZDAM

YAPRAKLI

YENİ

YILMAZLI

YÖRENLER

YUVA

ZÜMRÜTOVA

SON DAKİKA