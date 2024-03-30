Antalya Elmalı seçim sonuçları! YSK Elmalı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
22:43
Türkiye 2024 yerel seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçmenler, 31 Mart Pazar günü tercihlerini belirleyerek, büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları için oy kullanacak. Seçim sonuçları, il ve ilçelerdeki oy dağılımları sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Elmalı'da ikamet eden vatandaşlar tarafından Elmalı seçim sonuçları sorgulanıyor. Yayın yasaklarının hemen ardından YSK verileriyle sabah.com.tr seçim ekranı üzerinden Elmalı yerel seçim sonuçları takip edilebilecek.