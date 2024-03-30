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Haberler Galeri Antalya Finike seçim sonuçları! YSK Finike yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:50

Antalya Finike seçim sonuçları! YSK Finike yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirleniyor. İller kadar ilçelerdeki sonuçlar da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Antalya'nın 50 bin 688 nüfuslu Finike ilçesini 5 yıl boyunca yönetecek isim merak ediliyor. Oy sayımının bitmesiyle birlikte seçim sonucu YSK tarafından açıklanacak. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından Antalya Finike seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'den takip edilebilecek. Peki; Finike seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Finike yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Antalya Finike seçim sonuçları! YSK Finike yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleri ile 81 ilin ve 973 ilçenin yeni yerel yöneticileri belirleniyor. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 60 milyonu aşkın seçmen sandık başına gidiyor. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek. Yayın yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte seçim sonucu canlı ve anlık oy oranları YSK tarafından kamuoyuna aktarılacak. Finike yerel seçim sonuçları açılan sandık sayılarına göre güncellenerek sabah.com.tr'den yayınlanacak. İl il, ilçe ilçe tüm veriler haberimizde yer alacak. Peki, Finike seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Antalya Finike seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

ANTALYA FİNİKE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Antalya Finike seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Antalya Finike seçim sonuçları! YSK Finike yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

FİNİKE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Cenk Şimşek

CHP: Mustafa Geyikçi

İYİ Parti: Mehmet Dülgeroğlu

DEM Parti: Kamil Dağ

Yeniden Refah: Şerife Çelik

Antalya Finike Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Antalya Finike seçim sonuçları! YSK Finike yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Antalya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Antalya Finike seçim sonuçları! YSK Finike yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA FİNİKE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Antalya Finike'de MHP Cenk Şimşek, CHP Mustafa Geyikçi, İYİ Parti Mehmet Dülgeroğlu, DEM Parti Kamil Dağ, Yeniden Refah Partisi Şerife Çelik, Zafer Partisi Oğuzhan Genç, ANAP Ahmet Koç, DSP Reyhan Çakır, HKP Boran Alp ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Antalya Finike seçim sonuçları! YSK Finike yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

FİNİKE MAHALLELERİ

Finike'de 26 mahalle vardır:

Akçaalan

Alacadağ

Arif

Asarönü

Boldağ

Çamlıbel

Dağbağ

Ernez

Eski

Gökbük

Gökçeyaka

Hasyurt

İskele

Kale

Karşıyaka

Kızılca

Kum

Sahilkent

Saklısu

Turunçova

Yalnız

Yazır

Yeni

Yeşilköy

Yeşilyurt

Yuvalı

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