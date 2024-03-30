Antalya Kumluca seçim sonuçları! YSK Kumluca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
22:44
31 Mart 2024 tarihinde tüm ülke genelinde Yerel Seçim heyecanı yaşanacak. 81 ilde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde Kumluca seçim sonuçları takip ediliyor. Yerel seçimde sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte şekillenecek olan sonuçlar YSK'nın yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak. 31 Mart yerel seçim sonuçları Antalya Kumluca verilerini YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. İşte sabah.com.tr Kumluca 31 Mart yerel seçim sonuçları sorgulama sayfası...