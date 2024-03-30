Antalya Kumluca seçim sonuçları! YSK Kumluca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Seçmenlerin sandık başına gidip görevlerini yerine getirmesiyle birlikte yerel yöneticiler belirlenecek. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte anlık, güncel oy oranları ve seçim sonuçlarıyla ordu yerel seçim sonuçları, ordu oy sonuçları sabah.com.tr üzerinden takip edilecek. İşte Kumluca Yerel Seçim Sonuçları

ANTALYA KUMLUCA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Antalya Kumluca seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.