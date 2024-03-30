Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Antalya Kumluca seçim sonuçları! YSK Kumluca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 22:13 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 22:44

Antalya Kumluca seçim sonuçları! YSK Kumluca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 tarihinde tüm ülke genelinde Yerel Seçim heyecanı yaşanacak. 81 ilde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde Kumluca seçim sonuçları takip ediliyor. Yerel seçimde sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte şekillenecek olan sonuçlar YSK'nın yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak. 31 Mart yerel seçim sonuçları Antalya Kumluca verilerini YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. İşte sabah.com.tr Kumluca 31 Mart yerel seçim sonuçları sorgulama sayfası...

Antalya Kumluca seçim sonuçları! YSK Kumluca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Seçmenlerin sandık başına gidip görevlerini yerine getirmesiyle birlikte yerel yöneticiler belirlenecek. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte anlık, güncel oy oranları ve seçim sonuçlarıyla ordu yerel seçim sonuçları, ordu oy sonuçları sabah.com.tr üzerinden takip edilecek. İşte Kumluca Yerel Seçim Sonuçları

ANTALYA KUMLUCA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Antalya Kumluca seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Antalya Kumluca seçim sonuçları! YSK Kumluca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA KUMLUCA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Hüseyin Orhantekin

CHP: Mustafa Köleoğlu

İYİ Parti: Kadir Ulusoy

Yeniden Refah Partisi: Mumin Birinci

Zafer Partisi: Hasan Yalçın

DEM Parti: Haydar Çelik

Antalya Kumluca Seçim Sonuçlar linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya Kumluca seçim sonuçları! YSK Kumluca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Antalya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akseki seçim sonuçları

Alanya seçim sonuçları

Elmalı seçim sonuçları

Finike seçim sonuçları

Gazipaşa seçim sonuçları

Gündoğmuş seçim sonuçları

İbradı seçim sonuçları

Demre seçim sonuçları

Kaş seçim sonuçları

Kemer seçim sonuçları

Korkuteli seçim sonuçları

Kumluca seçim sonuçları

Manavgat seçim sonuçları

Serik seçim sonuçları

Muratpaşa seçim sonuçla

Konyaaltı seçim sonuçları

Aksu seçim sonuçları

Döşemealtı seçim sonuçları

Kepez seçim sonuçları

Antalya Kumluca seçim sonuçları! YSK Kumluca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA KUMLUCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Antalya Kumluca'da AK Parti Hüseyin Orhantekin, CHP Mustafa Köleoğlu, İYİ Parti Kadir Ulusoy, Yeniden Refah Partisi Mumin Birinci

ve Zafer Partisi Hasan Yalçınismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Antalya Kumluca seçim sonuçları! YSK Kumluca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KUMLUCA MAHALLELERİ

ADRASAN

ALTINYAKA

BAĞLIK

BELEN

BEŞİKÇİ

BEYKONAK

BÜYÜKALAN

CUMHURİYET

ÇALTI

ÇAYİÇİ

DEREKÖY

ELLİNCİ YIL

ERENTEPE

ESKİCAMİ

GÖKSU

GÖLCÜK

GÜZÖREN

HACIVELİLER

HIZIRKAHYA

İNCİRCİK

KARACAAĞAÇ

KARACAÖREN

KARŞIYAKA

KASAPÇAYIRI

KAVAKKÖY

KUM

KUZCA

MAVİKENT

MERKEZ

MEYDAN

NARENCİYE

ORTAKÖY

SALUR

SARICASU

SARIKAVAK

TEMEL EĞİTİM

TOPTAŞ

YAZIR

YENİ

YENİKIŞLA

YEŞİLKÖY

SON DAKİKA