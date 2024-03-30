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Haberler Galeri Bursa İnegöl seçim sonuçları | 31 Mart 2024 İnegöl yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 18:32

Bursa İnegöl seçim sonuçları | 31 Mart 2024 İnegöl yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

İnegöl seçim sonuçları için heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, ilçe sakinleri milyonlarca kişinin katılımıyla yeni belediye başkanını belirleyecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte, İnegöl seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden canlı ve anlık olarak yayınlayacak. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'teki oy oranları ve canlı takip ekranı ile ilgili detaylar için gözler sabah.com.tr'de olacak.

Bursa İnegöl seçim sonuçları | 31 Mart 2024 İnegöl yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde İnegöl yeni belediye başkanı halk oylamasıyla belirlenecek. Seçmenler, ilçe ve mahalleleri için önemli kararlar alacakları bu süreçte sabah.com.tr'den canlı ve anlık olarak İnegöl seçim sonuçlarını takip edebilecekler.

BURSA İNEGÖL SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Bursa İnegöl seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bursa İnegöl seçim sonuçları | 31 Mart 2024 İnegöl yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

BURSA İNEGÖL SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Alper Taban

CHP: Ali Doğan

İYİ Parti: Sevda Özcan

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Kaygusuz

DEM Parti: Sertip Tokoğlu

Bursa İnegöl Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Bursa İnegöl seçim sonuçları | 31 Mart 2024 İnegöl yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

BURSA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Bursa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Büyükorhan Seçim Sonuçları

Gemlik Seçim Sonuçları

Gürsu Seçim Sonuçları

Harmancık Seçim Sonuçları

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İznik Seçim Sonuçları

Karacabey Seçim Sonuçları

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Nilüfer Seçim Sonuçları

Orhaneli Seçim Sonuçları

Orhangazi Seçim Sonuçları

Osmangazi Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Yıldırım Seçim Sonuçları

Bursa İnegöl seçim sonuçları | 31 Mart 2024 İnegöl yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

BURSA İNEGÖL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Bursa İnegöl'de AK Parti Alper Taban, CHP Ali Doğan, İYİ Parti Sevda Özcan, DEM Parti Sertip Tokoğlu ve Yeniden Refah Partisi Mehmet Kaygusuz ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bursa İnegöl seçim sonuçları | 31 Mart 2024 İnegöl yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

BURSA İNEGÖL MAHALLELERİ

İnegöl'de 116 mahalle vardır:

  1. Akbaşlar
  2. Akhisar
  3. Akıncılar
  4. Alibey
  5. Aşağıballık
  6. Babaoğlu
  7. Bahariye
  8. Bahçekaya
  9. Baykoca
  10. Bayramşah
  11. Bilalköy
  12. Boğazköy
  13. Burhaniye
  14. Cemiyet
  15. Cerrah
  16. Cuma
  17. Cumhuriyet
  18. Çavuşköy
  19. Çaylıca
  20. Çayyaka
  21. Çeltikçi
  22. Çiftlikköy
  23. Çitli
  24. Deydinler
  25. Dipsizgöl
  26. Doğanyurdu
  27. Dömez
  28. Edebey
  29. Elmaçayır
  30. Ertuğrulgazi
  31. Esenköy
  32. Esentepe
  33. Eski Bahçekaya
  34. Eskikaracakaya
  35. Eskiköy
  36. Eymir
  37. Fatih
  38. Fevziye
  39. Fındıklı
  40. Gazelli
  41. Gedikpınar
  42. Gülbahçe
  43. Gündüzlü
  44. Güneykestane
  45. Güzelyurt
  46. Hacıkara
  47. Halhalca
  48. Hamamlı
  49. Hamidiye
  50. Hamitabat
  51. Hamzabey
  52. Hasanpaşa
  53. Hayriye
  54. Hilmiye
  55. Hocaköy
  56. Huzur
  57. İclaliye
  58. İhsaniye
  59. İsaören
  60. Karagölet
  61. Karahasanlar
  62. Karakadı
  63. Karalar
  64. Kayapınar
  65. Kemalpaşa
  66. Kestanealanı
  67. Kınık
  68. Kıran
  69. Kocakonak
  70. Konurlar
  71. Kozluca
  72. Kulaca
  73. Kurşunlu
  74. Küçükyenice
  75. Lütfiye
  76. Madenköy
  77. Mahmudiye
  78. Mesudiye
  79. Mezit
  80. Muratbey
  81. Olukman
  82. Orhaniye
  83. Ortaköy
  84. Osmaniye
  85. Osmaniyeköy
  86. Özlüce
  87. Paşaören
  88. Rüştiye
  89. Saadet
  90. Sarıpınar
  91. Sinanbey
  92. Soğukdere
  93. Sulhiye
  94. Sultaniye
  95. Sungurpaşa
  96. Süle
  97. Süleymaniye
  98. Sülüklügöl
  99. Süpürtü
  100. Şehitler
  101. Şipali
  102. Tahtaköprü
  103. Tekkeköy
  104. Tokuş
  105. Turgutalp
  106. Turgutalpköy
  107. Tuzla
  108. Tüfekçikonak
  109. Yeni
  110. Yenice
  111. Yeniceköy
  112. Yeniköy
  113. Yeniyörük
  114. Yiğit
  115. Yukarıballık
  116. Yunusemre
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