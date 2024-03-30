Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
18:32
Bursa İnegöl seçim sonuçları | 31 Mart 2024 İnegöl yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
İnegöl seçim sonuçları için heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, ilçe sakinleri milyonlarca kişinin katılımıyla yeni belediye başkanını belirleyecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte, İnegöl seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden canlı ve anlık olarak yayınlayacak. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'teki oy oranları ve canlı takip ekranı ile ilgili detaylar için gözler sabah.com.tr'de olacak.