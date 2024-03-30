Bursa İznik seçim sonuçları! YSK İznik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
16:50
60 milyonu aşkın seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 81 ili ve 973 ilçeyi 5 yıl boyunca yönetecek isimler belirlenecek. Bursa'nın 44 bin 988 nüfuslu İznik ilçesinin yeni yöneticisini merak eden seçmenler İznik seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Bursa İznik seçim sonuçları sabah.com.tr'den yayınlanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından dakika dakika paylaşılan seçim sonucu verilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, YSK verileri ile İznik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı!