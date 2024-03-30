Bursa İznik seçim sonuçları! YSK İznik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. 34 siyasi parti adayının yarıştığı seçimlerde, Türkiye'nin şehirleri yanı sıra ilçelerini de 5 yıl boyunca yönetecek isimler belirlenecek. Ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulurken il ve ilçelerin seçim sonucu için araştırmalar hız kazandı. İznik seçimi kim kazandı sorusu ilçe sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Bursa İznik seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları yayın yasağı kalkar kalkmaz sabah.com.tr'de olacak. İşte YSK ile İznik yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı…

BURSA İZNİK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Bursa İznik seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.