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Haberler Galeri Bursa İznik seçim sonuçları! YSK İznik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 16:50

Bursa İznik seçim sonuçları! YSK İznik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

60 milyonu aşkın seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 81 ili ve 973 ilçeyi 5 yıl boyunca yönetecek isimler belirlenecek. Bursa'nın 44 bin 988 nüfuslu İznik ilçesinin yeni yöneticisini merak eden seçmenler İznik seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Bursa İznik seçim sonuçları sabah.com.tr'den yayınlanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından dakika dakika paylaşılan seçim sonucu verilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, YSK verileri ile İznik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı!

Bursa İznik seçim sonuçları! YSK İznik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. 34 siyasi parti adayının yarıştığı seçimlerde, Türkiye'nin şehirleri yanı sıra ilçelerini de 5 yıl boyunca yönetecek isimler belirlenecek. Ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulurken il ve ilçelerin seçim sonucu için araştırmalar hız kazandı. İznik seçimi kim kazandı sorusu ilçe sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Bursa İznik seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları yayın yasağı kalkar kalkmaz sabah.com.tr'de olacak. İşte YSK ile İznik yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı…

BURSA İZNİK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Bursa İznik seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bursa İznik seçim sonuçları! YSK İznik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZNİK SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Kağan Mehmet Usta

CHP: Ayan Özer

İYİ Parti: Mustafa Küçük

DEM Parti: Mehmet Baki Özmen

Yeniden Refah Partisi: Zeynel Abidin Turan

İznik Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Bursa İznik seçim sonuçları! YSK İznik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Bursa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Büyükorhan Seçim Sonuçları

Gemlik Seçim Sonuçları

Gürsu Seçim Sonuçları

Harmancık Seçim Sonuçları

İnegöl Seçim Sonuçları

İznik Seçim Sonuçları

Karacabey Seçim Sonuçları

Keles Seçim Sonuçları

Kestel Seçim Sonuçları

Mudanya Seçim Sonuçları

Mustafakemalpaşa Seçim Sonuçları

Nilüfer Seçim Sonuçları

Orhaneli Seçim Sonuçları

Orhangazi Seçim Sonuçları

Osmangazi Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Yıldırım Seçim Sonuçları

Bursa İznik seçim sonuçları! YSK İznik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZNİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Kağan Mehmet Usta, CHP Ayan Özer, İYİ Parti Mustafa Küçük, DEM Parti Mehmet Baki Özmen, Yeniden Refah Zeynel Abidin Turan, Zafer Partisi Fatma Genç, Memleket Partisi Murat Başaran, DSP Saadettin Arı, HKP Özcan Ergül, BTP Dinçer Erol ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bursa İznik seçim sonuçları! YSK İznik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZNİK MAHALLELERİ

İznik'te 46 mahalle vardır:

Aydınlar

Bayındır

Beyler

Boyalıca

Candarlı

Çakırca

Çamdibi

Çamoluk

Çampınar

Çiçekli

Derbent

Dereköy

Dırazali

Elbeyli

Elmalı

Eşrefzade

Göllüce

Gürmüzlü

Hacıosman

Hisardere

Hocaköy

İhsaniye

İnikli

Karatekin

Kaynarca

Kırıntı

Kutluca

Mahmudiye

Mahmut Çelebi

Mecidiye

Mustafa Kemal Paşa

Mustafalı

Müşküle

Orhaniye

Osmaniye

Ömerli

Sansarak

Sarıağıl

Selçuk

Süleymaniye

Şerefiye

Tacir

Yeni

Yenişerefiye

Yeşil Camii

Yürükler

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