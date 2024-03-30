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Haberler Galeri Bursa Karacabey seçim sonuçları! YSK Karacabey yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 21:40 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 21:52

Bursa Karacabey seçim sonuçları! YSK Karacabey yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 tarihinde tüm ülke genelinde Yerel Seçim heyecanı yaşanacak. 81 ilde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde Karacabey seçim sonuçları takip ediliyor. Seçimde sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte şekillenecek olan sonuçlar YSK'nın yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak. 31 Mart yerel seçim sonuçları Karacabey verilerini YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz

Bursa Karacabey seçim sonuçları! YSK Karacabey yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte anlık, güncel oy oranları ve seçim sonuçlarıyla ordu yerel seçim sonuçları, Karacabey oy sonuçları sabah.com.tr üzerinden takip edilecek. İşte Karacabey Yerel Seçim Sonuçları

BURSA KARACABEY SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Bursa Karacabey seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bursa Karacabey seçim sonuçları! YSK Karacabey yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA KARACABEY SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ali Özkan

CHP: Gönül Avil

İYİ Parti: Fatih Karabatı

Yeniden Refah Partisi: Fahrettin Dengiz

Zafer Partisi: Ramazan Bıdırdı

DEM Parti: Murat Tuzak

Bursa Karacabey Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Bursa Karacabey seçim sonuçları! YSK Karacabey yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Bursa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Büyükorhan Seçim Sonuçları

Gemlik Seçim Sonuçları

Gürsu Seçim Sonuçları

Harmancık Seçim Sonuçları

İnegöl Seçim Sonuçları

İznik Seçim Sonuçları

Karacabey Seçim Sonuçları

Keles Seçim Sonuçları

Kestel Seçim Sonuçları

Mudanya Seçim Sonuçları

Mustafakemalpaşa Seçim Sonuçları

Nilüfer Seçim Sonuçları

Orhaneli Seçim Sonuçları

Orhangazi Seçim Sonuçları

Osmangazi Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Yıldırım Seçim Sonuçları

Bursa Karacabey seçim sonuçları! YSK Karacabey yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Bursa Nilüfer'de AK Parti Ali Özkan, CHP Gönül Avil, İYİ Parti Fatih Karabatı,Yeniden Refah Fahrettin Dengiz ,Zafer Partisi Ramazan Bıdırdı, DEM Parti Murat Tuzak ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bursa Karacabey seçim sonuçları! YSK Karacabey yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KARACABEY MAHALLELERİ

ABDULLAHPAŞA

AKÇAKOYUN

AKÇASUSURLUK

AKHİSAR

ARIZ

BAKIRKÖY

BALLIKAYA

BAYRAMDERE

BEYLİK

BOĞAZKÖY

CANBALI

CANBAZ

ÇAMLICA

ÇARIKKÖY

ÇAVUŞ

ÇEŞNİGİR

DAĞESEMEN

DAĞKADI

DANİŞMENT

DOĞLA

DRAMA

EKİNLİ

EKMEKÇİ

EMİRSULTAN

ESENTEPE

ESKİKARAAĞAÇ

ESKİSARIBEY

FEVZİPAŞA

GARİPÇE

GAZİ

GÖLECİK

GÖLKIYI

GÖNÜ

GÜNGÖRMEZ

HAMİDİYE

HARMANLI

HAYIRLAR

HOTANLI

HÜDAVENDİGAR

HÜRRİYET

İKİZCE

İNKAYA

İSMETPAŞA

KARACAAHMET

KARAKOCA

KARASU

KEDİKAYA

KEŞLİK

KIRANLAR

KULAKPINAR

KURŞUNLU

KÜÇÜKKARAAĞAÇ

MAMURİYET

MECİDİYE

MURATLI

NASRETTİN

OKÇULAR

ORHANİYE

ORTASARIBEY

OVA HAMİDİYE

OVAESEMEN

ÖRENCİK

RUNGUŞPAŞA

SAADET

SAZLICA

SELİMİYE

SEYRAN

SIRABADEMLER

SUBAŞI

SULTANİYE

ŞAHİNKÖY

ŞAHMELEK

TABAKLAR

TAŞLIK

TAŞPINAR

TAVŞANLI

TOPHİSAR

ULUABAT

YARIŞ

YENİ

YENİCE

YENİKARAAĞAÇ

YENİSARIBEY

YEŞİLDERE

YOLAĞZI

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