Bursa Nilüfer seçim sonuçları! YSK Nilüfer yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
21:39
31 Mart Pazar günü Türkiye 2024 Yerel Seçimleri için sandık başında hazırda olacak. Milyonlarca vatandaş büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerini belirlemek adına oylarını kullanacak. Nilüfer'de ikamet eden vatandaşlar için Nilüfer Seçim Sonuçları yakından takip ediliyor. Seçim günü sandıkların kapanmasının hemen ardından sayımlar başlayacak. YSK'nın yayın yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Nilüfer oy sonuçları sabah.com.tr adresi seçim ekranında yer alacak. İşte 2024 YSK ile Nilüfer seçim sonuçları