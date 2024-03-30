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Haberler Galeri Bursa Nilüfer seçim sonuçları! YSK Nilüfer yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 21:35 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 21:39

Bursa Nilüfer seçim sonuçları! YSK Nilüfer yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar günü Türkiye 2024 Yerel Seçimleri için sandık başında hazırda olacak. Milyonlarca vatandaş büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerini belirlemek adına oylarını kullanacak. Nilüfer'de ikamet eden vatandaşlar için Nilüfer Seçim Sonuçları yakından takip ediliyor. Seçim günü sandıkların kapanmasının hemen ardından sayımlar başlayacak. YSK'nın yayın yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Nilüfer oy sonuçları sabah.com.tr adresi seçim ekranında yer alacak. İşte 2024 YSK ile Nilüfer seçim sonuçları

Bursa Nilüfer seçim sonuçları! YSK Nilüfer yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Pazar günü 81 ilde vatandaşlar oylarını kullanacak. Nilüferli vatandaşlar tarafından her seçimdeki gibi bu seçimde de Nilüfer seçim sonuçları araştırılıyor. Bursa'nın merkez ilçelerinden olan Nilüfer için YSK'nın yayın hemen sonra sonuçlar an be an sabah.com.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.

BURSA NİLÜFER SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Bursa Nilüfer seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bursa Nilüfer seçim sonuçları! YSK Nilüfer yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA NİLÜFER SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Celil Çolak

CHP: Şadi Özdemir

İYİ Parti: Özgür Şimşek

Yeniden Refah Partisi: Zeynep Candan Albayrak

Zafer Partisi: Işıl Esgin

DEM Parti: Mazlum Taş

Bursa Nilüfer Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Bursa Nilüfer seçim sonuçları! YSK Nilüfer yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Bursa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz

Büyükorhan Seçim Sonuçları

Gemlik Seçim Sonuçları

Gürsu Seçim Sonuçları

Harmancık Seçim Sonuçları

İnegöl Seçim Sonuçları

İznik Seçim Sonuçları

Karacabey Seçim Sonuçları

Keles Seçim Sonuçları

Kestel Seçim Sonuçları

Mudanya Seçim Sonuçları

Mustafakemalpaşa Seçim Sonuçları

Nilüfer Seçim Sonuçları

Orhaneli Seçim Sonuçları

Orhangazi Seçim Sonuçları

Osmangazi Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Yıldırım Seçim Sonuçları

Bursa Nilüfer seçim sonuçları! YSK Nilüfer yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Bursa Nilüfer'de AK Parti Celil Çolak, CHP Şadi Özdemir, İYİ Parti Özgür Şimşek ,Yeniden Refah Zeynep Candan Albayrak, Zafer Partisi Işıl Esgin, DEM Parti Mazlum Taş ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bursa Nilüfer seçim sonuçları! YSK Nilüfer yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

NİLÜFER MAHALLELERİ

19 MAYIS

23 NİSAN

29 EKİM

30 AĞUSTOS ZAFER

AHMET YESEVİ

AKÇALAR

ALAADDİNBEY

ALTINŞEHİR

ATAEVLER

ATLAS

AYVAKÖY

BADIRGA

BALAT

BALKAN

BARIŞ

BAŞKÖY

BEŞEVLER

BÜYÜKBALIKLI

CUMHURİYET

ÇALI

ÇAMLICA

ÇATALAĞIL

ÇAYLI

DAĞYENİCE

DEMİRCİ

DOĞANKÖY

DUMLUPINAR

ERTUĞRUL

ESENTEPE

FADILLI

FETHİYE

GÖKÇE

GÖLYAZI

GÖRÜKLE

GÜMÜŞTEPE

GÜNGÖREN

HASANAĞA

IŞIKTEPE

İHSANİYE

İNEGAZİ

İRFANİYE

KADRİYE

KARACAOBA

KARAMAN

KAYAPA

KIZILCIKLI

KONAK

KONAKLI

KORUBAŞI

KURTULUŞ

KURUÇEŞME

KÜLTÜR

MAKŞEMPINARI

MİNARELİÇAVUŞ

ODUNLUK

ÖZLÜCE

TAHTALI

UNÇUKURU

ÜÇEVLER

ÜÇPINAR

ÜRÜNLÜ

YAYLACIK

YOLÇATI

YÜZÜNCÜYIL

SON DAKİKA