Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
18:33
Bursa Orhangazi seçim sonuçları | Orhangazi 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
Bursa Orhangazi'de heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler, ilçe sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılanıyor. Milyonlarca kişinin katılacağı bu önemli seçimde Orhangazi yeni belediye başkanı belirlenecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Orhangazi seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak sabah.com.tr üzerinden yayınlayacak. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'te oy oranları ve canlı takip ekranıyla ilgili detaylar sabah.com.tr'de olacak.