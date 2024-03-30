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Haberler Galeri Bursa Orhangazi seçim sonuçları | Orhangazi 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:21 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 18:33

Bursa Orhangazi seçim sonuçları | Orhangazi 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

Bursa Orhangazi'de heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler, ilçe sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılanıyor. Milyonlarca kişinin katılacağı bu önemli seçimde Orhangazi yeni belediye başkanı belirlenecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Orhangazi seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak sabah.com.tr üzerinden yayınlayacak. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'te oy oranları ve canlı takip ekranıyla ilgili detaylar sabah.com.tr'de olacak.

Bursa Orhangazi seçim sonuçları | Orhangazi 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Orhangazi yeni belediye başkanı belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğine etki edecek bu önemli kararı verirken sabah.com.tr'den Orhangazi seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilecekler.

BURSA ORHANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Bursa Orhangazi seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bursa Orhangazi seçim sonuçları | Orhangazi 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

BURSA ORHANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Bekir Aydın

CHP: Şaban Çetin Çoklar

İYİ Parti: İsmail Kaya

Yeniden Refah Partisi: Ahmet Yavuz

DEM Parti: Mecit Akgüç

Bursa Orhangazi Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Bursa Orhangazi seçim sonuçları | Orhangazi 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

BURSA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Bursa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Büyükorhan Seçim Sonuçları

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Orhangazi Seçim Sonuçları

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Yıldırım Seçim Sonuçları

Bursa Orhangazi seçim sonuçları | Orhangazi 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

BURSA ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Bursa Orhangazi'de AK Parti Bekir Aydın, CHP Şaban Çetin Çoklar, İYİ Parti İsmail Kaya, DEM Parti Mecit Akgüç ve Yeniden Refah Partisi Ahmet Yavuz ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bursa Orhangazi seçim sonuçları | Orhangazi 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

BURSA ORHANGAZİ MAHALLELERİ

Orhangazi'de 31 mahalle vardır:

  1. Akharem
  2. Arapzade
  3. Bayırköy
  4. Camiikebir
  5. Cihanköy
  6. Çakırlı
  7. Çeltikçi
  8. Dutluca
  9. Fatih
  10. Fındıklı
  11. Gedelek
  12. Gemiç
  13. Gölyaka
  14. Gürle
  15. Hamzalı
  16. Heceler
  17. Hürriyet
  18. Karsak
  19. Keramet
  20. Mahmudiye
  21. Muradiye
  22. Narlıca
  23. Ortaköy
  24. Örnekköy
  25. Paşapınar
  26. Sölöz
  27. Tekke
  28. Üreğil
  29. Yenigürle
  30. Yeniköy
  31. Yenisölöz
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