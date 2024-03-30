Bursa Orhangazi seçim sonuçları | Orhangazi 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Orhangazi yeni belediye başkanı belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğine etki edecek bu önemli kararı verirken sabah.com.tr'den Orhangazi seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilecekler.

BURSA ORHANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Bursa Orhangazi seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.