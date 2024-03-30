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Haberler Galeri Bursa Osmangazi seçim sonuçları! YSK Osmangazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:00

Bursa Osmangazi seçim sonuçları! YSK Osmangazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. 31 Mart Seçimleri ile 5 yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek. Yayın yasakları kalkar kalkmaz Osmangazi yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. YSK tarafından canlı ve anlık olarak yayınlanan veriler ışığında Osmangazi seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz! İşte, YSK ile Bursa Osmangazi seçim sonuçları 2024 canlı takip linki!

Bursa Osmangazi seçim sonuçları! YSK Osmangazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde düzenleniyor. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı yerel seçimler ile 81 il ve 973 ilçenin yeni yöneticileri belirlenecek. Yaşadıkları ilçenin seçim sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Bursa Osmangazi Belediyesi'ni hangi parti kazandı sorusu ilçe sakinlerinin gündeminde yerini aldı. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Osmangazi seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları sabah.com.tr'den anbean yayınlanacak. Peki, Osmangazi seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Bursa Osmangazi seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

BURSA OSMANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Bursa Osmangazi seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bursa Osmangazi seçim sonuçları! YSK Osmangazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

OSMANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mustafa Dündar

CHP: Erkan Aydın

İYİ Parti: Çetin Orkun Özeller

DEM Parti: Gül Pola

Yeniden Refah Partisi: Yunus Koçak

Osmangazi Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Bursa Osmangazi seçim sonuçları! YSK Osmangazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Bursa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Büyükorhan Seçim Sonuçları

Gemlik Seçim Sonuçları

Gürsu Seçim Sonuçları

Harmancık Seçim Sonuçları

İnegöl Seçim Sonuçları

İznik Seçim Sonuçları

Karacabey Seçim Sonuçları

Keles Seçim Sonuçları

Kestel Seçim Sonuçları

Mudanya Seçim Sonuçları

Mustafakemalpaşa Seçim Sonuçları

Nilüfer Seçim Sonuçları

Orhaneli Seçim Sonuçları

Orhangazi Seçim Sonuçları

Osmangazi Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Yıldırım Seçim Sonuçları

Bursa Osmangazi seçim sonuçları! YSK Osmangazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Mustafa Dündar, CHP Erkan Aydın, İYİ Parti Çetin Orkun Özeller, DEM Parti Gül Pola, Yeniden Refah Yunus Koçak, Zafer Partisi İbrahim Tugay Ateş, Memleket Partisi Cevdet Şen, TKP Rayif Yiğit, HKP Göksel Söğüt, BTP Cemil Bektaş, HÜDA PAR Ferhat Tan ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bursa Osmangazi seçim sonuçları! YSK Osmangazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

OSMANGAZİ MAHALLELERİ

Osmangazi'de 137 mahalle vardır:

Adalet

Ahmetbey

Ahmetpaşa

Akpınar

Aksungur

Aktarhüssam

Alaaddin

Alacahırka

Alacamescit

Alaşarköy

Alemdar

Alipaşa

Altınova

Altıparmak

Armutköy

Atıcılar

Avdancık

Bağlarbaşı

Bağlı

Bahar

Başaran

Büyükdeliller

Çağlayan

Çaybaşı

Çekirge

Çeltikköy

Çırpan

Çiftehavuzlar

Çirişhane

Çukurcaköy

Dağakça

Demirkapı

Demirtaş Barbaros

Demirtaş Cumhuriyet

Demirtaş Dumlupınar

Demirtaş Sakarya

Demirtaşpaşa

Dereçavuşköy

Dikkaldırım

Doburca

Doğanbey

Doğancı

Doğanevler

Dürdane

Ebu İshak

Elmaçukur

Elmasbahçeler

Emek Adnan Menderes

Emek Fatih Sultan Mehmet

Emek Zekai Gümüşdiş

Fatih

Gaziakdemir

Geçit

Gökçeören

Gülbahçe

Gündoğdu

Güneştepe

Güneybayır

Güneybudaklar

Hacı İlyas

Hamitler

Hamzabey

Hocaalizade

Hocahasan

Hüdavendigar

Hürriyet

Hüseyinalan

İbrahimpaşa

İnkaya

İntizam

İsmetiye

İstiklal

İvazpaşa

Karabalçık

Karaislah

Kavaklı

Kayıhan

Kemerçeşme

Kırcaali

Kirazlı

Kiremitçi

Kocanaip

Koğukçınar

Kuruçeşme

Küçükbalıklı

Küçükdeliller

Kükürtlü

Küplüpınar

Maksem

Mehmet Akif

Mollafenari

Mollagürani

Muradiye

Mürseller

Nalbantoğlu

Namık Kemal

Nilüferköy

Orhanbey

Osmangazi

Ovaakça Çeşmebaşı

Ovaakça Eğitim

Ovaakça Merkez

Ovaakça Santral

Panayır

Pınarbaşı

Reyhan

Sakarya

Santral Garaj

Seç

Seferışıklar

Selamet

Selçukgazi

Selimiye

Sırameşeler

Soğanlı

Soğukkuyu

Soğukpınar

Şehabettinpaşa

Şehreküstü

Tahtakale

Tayakadın

Tuna

Tuzaklı

Tuzpazarı

Ulu

Uluçam

Veysel Karani

Yahşibey

Yenibağlar

Yeniceabat

Yenikaraman

Yenikent

Yeşilova

Yiğitali

Yunuseli

Zafer

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