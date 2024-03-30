Bursa Osmangazi seçim sonuçları! YSK Osmangazi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde düzenleniyor. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı yerel seçimler ile 81 il ve 973 ilçenin yeni yöneticileri belirlenecek. Yaşadıkları ilçenin seçim sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Bursa Osmangazi Belediyesi'ni hangi parti kazandı sorusu ilçe sakinlerinin gündeminde yerini aldı. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Osmangazi seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları sabah.com.tr'den anbean yayınlanacak. Peki, Osmangazi seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Bursa Osmangazi seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

BURSA OSMANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Bursa Osmangazi seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.