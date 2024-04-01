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Haberler Galeri Hatay Seçim Sonuçları 2024: Hatay Yerel Seçim Sonuçları Ve Canlı Oy oranları
Giriş Tarihi: 01.04.2024 03:13 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 03:13

Hatay Seçim Sonuçları 2024: Hatay Yerel Seçim Sonuçları Ve Canlı Oy oranları

Hatay seçim sonuçları ile büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları ve muhtarlar netlik kazanıyor. YSK'nın açıklayacağı seçim sonuçlarına canlı ve anlık olarak ulaşmak için sabah.com.tr Hatay yerel seçim sonuçları ekranını takip edebilirsiniz. Hatay'da seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı, yayın yasağının kaldırılmasının hemen ardından YSK seçim sonuçları ile birlikte sayfamıza yansıyacak. İşte, sandıklardan çıkan canlı oy oranları verilerine anlık olarak ulaşabileceğiniz sonuç ekranı…

Hatay Seçim Sonuçları 2024: Hatay Yerel Seçim Sonuçları Ve Canlı Oy oranları

Hatay seçim sonuçları ekranı üzerinden yeni dönemde büyükşehir ve ilçe belediye başkanı olarak seçilen isimlere ulaşabilir, adayların oy oranlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 31 Mart'ta milyonlarca seçmen yerel yöneticileri belirlemek üzere sandık başına gitti. Oy sayımı için sandıklar açılırken YSK'nın seçim yasağını kaldırması bekleniyor. Sandıklardan çıkan oylar canlı ve anlık olarak sabah.com.tr Hatay yerel seçim sonuçları ekranına yansıyacak. İşte 2024 canlı yerel seçim sonucu ekranı.

HATAY SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlere ilişkin verilerle birlikte Hatay yerel seçim sonuçları da belli oluyor. Partilerin ve ittifakların oy oranları ile en yüksek oyu alan adayı anlık olarak takip edebilmek için sabah.com.tr yerel seçim sonuçları ekranını inceleyebilirsiniz. İşte, il ve ilçe bazında arama yaparak canlı verilere ulaşabileceğiniz Hatay seçim sonuçları ekranı;

Hatay Seçim Sonuçları 2024: Hatay Yerel Seçim Sonuçları Ve Canlı Oy oranları

HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mehmet Öntürk

CHP: Lütfü Savaş

İYİ Parti: Nüsret Cömert

DEM Parti: Perihan Pakize Sinemillioğlu

Yeniden Refah: Nuri Parlak

TİP: Gökhan Zan

Zafer Partisi: Ömer Çakır

Hatay Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Hatay Seçim Sonuçları 2024: Hatay Yerel Seçim Sonuçları Ve Canlı Oy oranları

HATAY İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Hatay'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Antakya Seçim Sonuçları

Defne Seçim Sonuçları

Altınözü Seçim Sonuçları

Arsuz Seçim Sonuçları

Belen Seçim Sonuçları

Dörtyol Seçim Sonuçları

Erzin Seçim Sonuçları

Hassa Seçim Sonuçları

İskenderun Seçim Sonuçları

Kırıkhan Seçim Sonuçları

Kumlu Seçim Sonuçları

Payas Seçim Sonuçları

Reyhanlı Seçim Sonuçları

Samandağ Seçim Sonuçları

Yayladağı Seçim Sonuçları

Hatay Seçim Sonuçları 2024: Hatay Yerel Seçim Sonuçları Ve Canlı Oy oranları

HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Hatay'da AK Parti Mehmet Öntürk, CHP Lütfü Savaş, İYİ Parti Nüsret Cömert, DEM Parti Perihan Pakize Sinemillioğlu, Yeniden Refah Nuri Parlak ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hatay Seçim Sonuçları 2024: Hatay Yerel Seçim Sonuçları Ve Canlı Oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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