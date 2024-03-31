HATAY YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 ANLIK VE CANLI TAKİP|| Hatay yerel seçim sonuçları sabah.com.tr’de

5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için resmi olmayan verilere göre; yaklaşık 61 milyon seçmen sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşen seçimde gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasına çevrildi.