Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
17:25
HATAY YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 ANLIK VE CANLI TAKİP|| Hatay yerel seçim sonuçları sabah.com.tr’de
Seçim sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimler için oy kullanma işleminin sona ermesiyle birlikte sorgulanmaya devam ediyor. Bu illerin arasında en çok merak edilenlerin başında Hatay geliyor. Hatay'da yaşayan vatandaşlar Hatay seçim sonuçları 2024 aramaları yapıyor. Deprem bölgesinde olan Hatay 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları anlık ve canlı olarak yayın yasağının sona ermesinin ardından sabah.com.tr'de olacak...