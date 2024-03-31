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Haberler Galeri HATAY YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 ANLIK VE CANLI TAKİP|| Hatay yerel seçim sonuçları sabah.com.tr’de
Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:01 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 17:25

HATAY YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 ANLIK VE CANLI TAKİP|| Hatay yerel seçim sonuçları sabah.com.tr’de

Seçim sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimler için oy kullanma işleminin sona ermesiyle birlikte sorgulanmaya devam ediyor. Bu illerin arasında en çok merak edilenlerin başında Hatay geliyor. Hatay'da yaşayan vatandaşlar Hatay seçim sonuçları 2024 aramaları yapıyor. Deprem bölgesinde olan Hatay 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları anlık ve canlı olarak yayın yasağının sona ermesinin ardından sabah.com.tr'de olacak...

HATAY YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 ANLIK VE CANLI TAKİP|| Hatay yerel seçim sonuçları sabah.com.tr’de

5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için resmi olmayan verilere göre; yaklaşık 61 milyon seçmen sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşen seçimde gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasına çevrildi.

HATAY YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 ANLIK VE CANLI TAKİP|| Hatay yerel seçim sonuçları sabah.com.tr’de

YSK'nın seçim yasaklarını ne zaman kaldıracağı birazdan belli olacak. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde en çok yıkıma uğrayan illerden olan ve deprem bölgesinde yer alan Hatay'dan ilk sonuçlar gelmeye başladı, oy oranları belli olmaya başladı.

HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

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HATAY YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 ANLIK VE CANLI TAKİP|| Hatay yerel seçim sonuçları sabah.com.tr’de

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

AK PARTİ | Mehmet Öntürk

CHP | Lütfü Savaş

DEM Parti | Perihan Pakize Sinemillioğlu

İYİ PARTİ | Nusret Cömert

Yeniden Refah Partisi | Nuri Parlak

HATAY YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 ANLIK VE CANLI TAKİP|| Hatay yerel seçim sonuçları sabah.com.tr’de

SAADET | Necmettin Çalışkan

VATAN | Edib Hadimoğulları

HÜDAPAR | Fırat Gültekin

BTP | Yusuf Gül

TKH | Nuray Yenil

DSP | Tuğçe Babuççu

Memleket Partisi | Halil Kılıç

DEVA | Murat Çelik

HATAY YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 ANLIK VE CANLI TAKİP|| Hatay yerel seçim sonuçları sabah.com.tr’de

ZAFER | Ömer Çakır

EMEP | Halil İmrek

Adalet Birlik Partisi | Fatih Çağan

HAK-PAR | Hüseyin Özdemir

Millet Partisi | Hüsnü Ayhan

Adalet Partisi | Orhan Dede

Yeni Türkiye Partisi | Mesut Saz

Anadolu Birliği Partisi | Fatih Şengül

BĞMSZ | Mehmet Katırcıoğlu

BĞMSZ | Mehmet Haşmet Kolağası

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