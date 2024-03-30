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Haberler Galeri İstanbul Bakırköy seçim sonuçları | YSK ile Bakırköy 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 21:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 21:30

İstanbul Bakırköy seçim sonuçları | YSK ile Bakırköy 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

Bakırköy seçim sonuçları, ilçe halkı tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İstanbul'un önemli merkezlerinden biri olan Bakırköy, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yeni bir belediye başkanı seçecek. İlçede yaşayan on binlerce seçmen, seçimin sonucunu yakından takip ederken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden takip edecekler. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'e dair oy oranları ve detaylı bilgilere yine sabah.com.tr'den ulaşabilecekler.

İstanbul Bakırköy seçim sonuçları | Bakırköy 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Bakırköy ilçesindeki belediye başkanları ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı halk oylamasıyla verecekler. Seçim akşamı, YSK'nın açıklayacağı Bakırköy yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edebilecekler. İşte, 2024 Bakırköy yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!

İSTANBUL BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Bakırköy seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Bakırköy seçim sonuçları | Bakırköy 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ali Talip Özdemir

CHP: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

İYİ Parti: Ataner Orkunoğlu

Yeniden Refah Partisi: Salih Doğan

DEM Parti: Medeni Andok

İstanbul Bakırköy Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Bakırköy seçim sonuçları | Bakırköy 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Bakırköy seçim sonuçları | Bakırköy 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Bakırköy 'de AK Parti Ali Talip Özdemir, CHP Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, İYİ Parti Ataner Orkunoğlu, DEM Parti Medeni Andok ve Yeniden Refah Partisi Salih Doğan ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Bakırköy seçim sonuçları | Bakırköy 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

BAKIRKÖY MAHALLELERİ

Bakırköy 'de 15 adet mahalle vardır:

  1. Ataköy 1. Kısım
  2. Ataköy 2-5-6. Kısım
  3. Ataköy 3-4-11. Kısım
  4. Ataköy 7-8-9-10. Kısım
  5. Basınköy
  6. Cevizlik
  7. Kartaltepe
  8. Osmaniye
  9. Sakızağacı
  10. Şenlikköy
  11. Yenimahalle
  12. Yeşilköy
  13. Yeşilyurt
  14. Zeytinlik
  15. Zuhuratbaba
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