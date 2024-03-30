Giriş Tarihi: 30.03.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
21:30
İstanbul Bakırköy seçim sonuçları | YSK ile Bakırköy 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
Bakırköy seçim sonuçları, ilçe halkı tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İstanbul'un önemli merkezlerinden biri olan Bakırköy, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yeni bir belediye başkanı seçecek. İlçede yaşayan on binlerce seçmen, seçimin sonucunu yakından takip ederken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden takip edecekler. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'e dair oy oranları ve detaylı bilgilere yine sabah.com.tr'den ulaşabilecekler.