İstanbul Bakırköy seçim sonuçları | YSK ile Bakırköy 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Bakırköy 'de AK Parti Ali Talip Özdemir, CHP Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, İYİ Parti Ataner Orkunoğlu, DEM Parti Medeni Andok ve Yeniden Refah Partisi Salih Doğan ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.