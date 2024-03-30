Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İstanbul Silivri seçim sonuçları! YSK Silivri yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 19:04 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 19:04

İstanbul Silivri seçim sonuçları! YSK Silivri yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Yerel Seçimler 31 Mart'ta gerçekleşiyor. 5 yıllık süreyle il ve ilçe belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. Bu seçimde oylarını kullanan vatandaşlardan Silivri sakinleri Silivri seçim sonuçlarını mercek altına aldılar. YSK tarafından belirlenen takvime göre seçim yasaklarının kaldırılmasının hemen ardından sabah.com.tr seçim ekranı üzerinden Silivri Yerel Seçim Sonuçları takip edilebilecek. Milyonlarca seçmenin oylarıyla yerel yöneticileri belirleyeceği seçimin sonuçları ve Silivri oy sonuçları sabah.com.tr adresi seçim sonuç ekranında

İstanbul Silivri seçim sonuçları! YSK Silivri yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

35 mahallesiyle Avrupa Yakası'nın en büyük ilçelerinden biri olan Silivri sakinleri 31 Mart tarihinden belediye başkanları ve muhtarlarını belirlemek üzere sandığa gidecek. Bu noktada Silivri Seçim Sonuçları takip ediliyor. Seçimin hemen ardından canlı ve güncel seçim sonuçları sabah.com.tr adresi üzerinde eyer alacak. İşte Silivri seçim sonuçları

İSTANBUL SİLİVRİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Silivri seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Silivri seçim sonuçları! YSK Silivri yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL SİLİVRİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Volkan Yılmaz

CHP: Bora Balcıoğlu

İYİ Parti: Bihter Akbaş Sezer

Yeniden Refah Partisi: Ömer Hakverdi

TİP: Çiğdem Deniz

Büyük Birlik Partisi: Ramiz Aksu

Zafer Partisi: Murat Demirkol

İstanbul Silivri Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Silivri seçim sonuçları! YSK Silivri yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Silivri seçim sonuçları! YSK Silivri yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Silivri'de MHP Volkan Yılmaz, CHP Bora Balcıoğlu, İYİ Parti Bihter Akbaş Sezer, TİP Çiğdem Deniz ,Yeniden Refah Partisi Ömer Hakverdi, Büyük Birlik Partisi Ramiz Aksu, Zafer Partisi Murat Demirkol ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Silivri seçim sonuçları! YSK Silivri yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SİLİVRİ MAHALLELERİ

AKÖREN

ALİBEY

ALİPAŞA

BEKİRLİ

BEYCİLER

BÜYÜK ÇAVUŞLU

BÜYÜK KILIÇLI

BÜYÜK SİNEKLİ

CUMHURİYET

ÇANTA BALABAN

ÇANTA SANCAKTEPE

ÇAYIRDERE

ÇELTİK

DANAMANDIRA

DEĞİRMENKÖY FEVZİPAŞA

DEĞİRMENKÖY İSMETPAŞA

FATİH

FENER

GAZİTEPE

GÜMÜŞYAKA

KADIKÖY

KAVAKLI HÜRRİYET

KAVAKLI İSTİKLAL

KURFALLI

KÜÇÜK KILIÇLI

KÜÇÜK SİNEKLİ

MİMAR SİNAN

ORTAKÖY

PİRİ MEHMET PAŞA

SAYALAR

SELİMPAŞA

SEMİZKUMLAR

SEYMEN

YENİ

YOLÇATI

SON DAKİKA