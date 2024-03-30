İstanbul Silivri seçim sonuçları! YSK Silivri yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
19:04
Yerel Seçimler 31 Mart'ta gerçekleşiyor. 5 yıllık süreyle il ve ilçe belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. Bu seçimde oylarını kullanan vatandaşlardan Silivri sakinleri Silivri seçim sonuçlarını mercek altına aldılar. YSK tarafından belirlenen takvime göre seçim yasaklarının kaldırılmasının hemen ardından sabah.com.tr seçim ekranı üzerinden Silivri Yerel Seçim Sonuçları takip edilebilecek. Milyonlarca seçmenin oylarıyla yerel yöneticileri belirleyeceği seçimin sonuçları ve Silivri oy sonuçları sabah.com.tr adresi seçim sonuç ekranında