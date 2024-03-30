İstanbul Silivri seçim sonuçları! YSK Silivri yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

35 mahallesiyle Avrupa Yakası'nın en büyük ilçelerinden biri olan Silivri sakinleri 31 Mart tarihinden belediye başkanları ve muhtarlarını belirlemek üzere sandığa gidecek. Bu noktada Silivri Seçim Sonuçları takip ediliyor. Seçimin hemen ardından canlı ve güncel seçim sonuçları sabah.com.tr adresi üzerinde eyer alacak. İşte Silivri seçim sonuçları

İSTANBUL SİLİVRİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Silivri seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.