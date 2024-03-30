Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
13:45
Kocaeli İzmit seçim sonuçları! YSK İzmit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Kocaeli İzmit yerel seçim sonuçları sorgulanıyor. 378 bin 656 kişilik nüfusu ile dikkat çeken Kocaeli'nin ikinci büyük ilçesi İzmit'te seçimi kim kazandı, hangi parti sorusu oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olacak. Bu hafta sonu 81 ilde milyonlarca seçmen, gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandığa gidecek. Canlı ve anlık İzmit seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte YSK canlı ve anlık oy oranları ile İzmit yerel seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı.