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Haberler Galeri Kocaeli İzmit seçim sonuçları! YSK İzmit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 13:45

Kocaeli İzmit seçim sonuçları! YSK İzmit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

Kocaeli İzmit yerel seçim sonuçları sorgulanıyor. 378 bin 656 kişilik nüfusu ile dikkat çeken Kocaeli'nin ikinci büyük ilçesi İzmit'te seçimi kim kazandı, hangi parti sorusu oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olacak. Bu hafta sonu 81 ilde milyonlarca seçmen, gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandığa gidecek. Canlı ve anlık İzmit seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte YSK canlı ve anlık oy oranları ile İzmit yerel seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı.

Kocaeli İzmit seçim sonuçları! YSK İzmit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

Türkiye seçme hakkı için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Milyonlarca seçmen oy pusulasında yer lalan adaylardan kendisini temsil etmesini istediği aday için ayrılan bölüme mührünü basacak. İzmit yerel seçim sonuçları sandıkların tamamının açılmasının ardından netlik kazanacak ve İzmit seçimi kim kazandı belli olacak.YSK verileri ile il il, ilçe ilçe oy oranları kamuoyunun erişimine açılacak. İşte, İzmit seçim sonuçları ve adayların oy oranları öğrenme ekranı.

KOCALEİ İZMİT SEÇİM SONUÇLARI 2024

Aşağıda yer alan Kocaeli İzmit seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Kocaeli İzmit seçim sonuçları! YSK İzmit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

KOCALEİ İZMİT SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Muharrem Tutuş

CHP: Fatma Kaplan Hürriyet

İYİ Parti: Mehmet Kamil Şirin

DEM Parti: Gencer Demirkaya

Yeniden Refah: Mustafa Şahin

TİP: Çiğdem Kandemir

İzmit Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.


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Kocaeli İzmit seçim sonuçları! YSK İzmit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

KOCAELİ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Kocaeli'nde diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Başiskele Seçim Sonuçları

Çayırova Seçim Sonuçları

Darıca Seçim Sonuçları

Derince Seçim Sonuçları

Dilovası Seçim Sonuçları

Gebze Seçim Sonuçları

Gölcük Seçim Sonuçları

İzmit Seçim Sonuçları

Kandıra Seçim Sonuçları

Karamürsel Seçim Sonuçları

Kartepe Seçim Sonuçları

Körfez Seçim Sonuçları

Kocaeli İzmit seçim sonuçları! YSK İzmit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

İZMİT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Muharrem Tutuş, CHP Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti Mehmet Kamil Şirin, DEM Parti Gencer Demirkaya, Yeniden Refah Mustafa Şahin, TİP Çiğdem Kandemir ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kocaeli İzmit seçim sonuçları! YSK İzmit yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

İZMİT MAHALLELERİ

28 Haziran

Akarca

Akçakoca

Akmeşe Atatürk

Akmeşe Cumhuriyet

Akpınar

Alikahya Atatürk

Alikahya Cumhuriyet

Alikahya Fatih

Alikahya Merkez

Ambarcı

Arızlı

Arpalıkihsaniye

Ayazma

Bağlıca

Balören

Bayraktar

Bekirdere

Biberoğlu

Böğürgen

Bulduk

Cedit

Cumhuriyet

Çağırgan

Çavuşoğlu

Çayırköy

Çubuklubala

Çubukluosmaniye

Çukurbağ

Dağköy

Doğan

Durhasan

Düğmeciler

Emirhan

Erenler

Eseler

Fatih

Fethiye

Fevzi Çakmak

Gedikli

Gökçeören

Gülbahçe Kadriye

Gültepe

Gündoğdu

Güvercinlik

Hacıhasan

Hacıhızır

Hakaniye

Hasancıklar

Hatipköy

Kabaoğlu

Kadıköy

Karaabdülbaki

Karabaş

Karadenizliler

Kaynarca

Kemalpaşa

Kısalar

Kocatepe

Kozluca

Kozluk

Körfez

Kulfallı

Kulmahmut

Kurtdere

Kuruçeşme Fatih

M.Alipaşa

Malta

Mecidiye

Nebihoca

Orhan

Orhaniye

Ortaburun

Ömerağa

Sanayi

Sapakpınar

Sarışeyh

Sekbanlı

Sepetçi

Serdar

Sultaniye

Süleymaniye

Süverler

Şahinler

Şirintepe

Tavşantepe

Tepecik

Tepeköy

Terzibayırı

Topçular

Turgut

Tüysüzler

Veliahmet

Yahyakaptan

Yassıbağ

Yeni

Yenice

Yenidoğan

Yenişehir

Yeşilova

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