Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mersin seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Mersin yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:30

Mersin seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Mersin yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Türkiye 2024 yerel seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçmenler, 31 Mart Pazar günü tercihlerini belirleyerek, büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları için oy kullanacak. Seçim sonuçları, il ve ilçelerdeki oy dağılımları sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Peki, 2024 Mersin seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı, partileri oy oranları nasıl oldu, hangi parti önde? İşte 2024 Mersin oy sonuçları canlı ve güncel veriler...

Mersin seçim sonuçları! YSK Mersin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Mersin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kazanan aday, partilerin oy oranları ve ilçelerdeki durum resmi duyurular sonrasında netlik kazanacak. Oy kullanma süreci, 31 Mart Pazar günü saat 17.00'de sona erecek ve sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar detaylara ulaşabilecek. Peki, 2024 Mersin seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı, partileri oy oranları nasıl? İşte, YSK ile Mersin seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

MERSİN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Mersin Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Mersin seçim sonuçları! YSK Mersin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MERSİN SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

ADAYLAR

AK Parti: Vahap Seçer

CHP: Serdar Soydan

İYİ Parti: Mahmut Bülent Özkan

Yeniden Refah: İzzeddin Alkan

Zafer Partisi: Emircan Çatıkkaş

Memleket Partisi: Celalettin Denli

Mersin Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mersin seçim sonuçları! YSK Mersin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MERSİN SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Mersin'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Akdeniz Seçim Sonuçları

Anamur Seçim Sonuçları

Aydıncık Seçim Sonuçları

Bozyazı Seçim Sonuçları

Çamlıyayla Seçim Sonuçları

Erdemli Seçim Sonuçları

Gülnar Seçim Sonuçları

Mezitli Seçim Sonuçları

Mut Seçim Sonuçları

Silifke Seçim Sonuçları

Tarsus Seçim Sonuçları

Toroslar Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Mersin seçim sonuçları! YSK Mersin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

CHP Vahap Seçer, MHP Serdar Soydan, İYİ Parti Mahmut Bülent Özkan, Yeniden Refah Partisi İzzeddin Alkan, Zafer Partisi Emircan Çatıkkaş ismi ile oy pusulasında yer alacaklar. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Mersin seçim sonuçları! YSK Mersin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

SON DAKİKA