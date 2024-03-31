Mersin seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Mersin yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

2024 Mersin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kazanan aday, partilerin oy oranları ve ilçelerdeki durum resmi duyurular sonrasında netlik kazanacak. Oy kullanma süreci, 31 Mart Pazar günü saat 17.00'de sona erecek ve sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar detaylara ulaşabilecek. Peki, 2024 Mersin seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı, partileri oy oranları nasıl? İşte, YSK ile Mersin seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

MERSİN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Mersin Yerel Seçim Sonuçları ekranı;