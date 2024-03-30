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Haberler Galeri Milas seçim sonuçları | YSK Muğla Milas yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 11:04

Milas seçim sonuçları | YSK Muğla Milas yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, ilçe sakinleri yeni bir belediye başkanı seçmek için sandık başına gidecek. Milas'da yaşayan seçmenler, seçimin sonucunu merakla beklerken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını takip edecek. 2024 Türkiye Mahalli İdareler Seçimlerine dair oy oranları ve detaylı bilgilere, sabah.com.tr üzerinden ulaşabilecek.

Milas seçim sonuçları | YSK Muğla Milas yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Milas ilçesindeki belediye başkanı ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı halk oylamasıyla verecekler. Seçim akşamı, YSK'nın açıklayacağı seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edebilecekler. Bu veriler ışığında 2024 Milas seçim sonuçları ve canlı oy oranları hakkında detaylı bilgiye erişim sağlanabilecek.

MUĞLA MİLAS SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Muğla Milas seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Milas seçim sonuçları | YSK Muğla Milas yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUĞLA MİLAS SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Rüştü Yiğitkaya

CHP: Fevzi Topuz

İYİ Parti: Mehmet Çayırlı

Yeniden Refah Partisi: Ersin Toptaş

Dem Parti: Cumali Çelik

Muğla Milas Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Milas seçim sonuçları | YSK Muğla Milas yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUĞLA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Muğla'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bodrum

Dalaman

Datça

Fethiye

Kavaklıdere

Köyceğiz

Marmaris

Menteşe

Milas

Ortaca

Seydikemer

Ula

Yatağan

Milas seçim sonuçları | YSK Muğla Milas yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUĞLA MİLAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Muğla Milas 'da AK Parti Rüştü Yiğitkaya, CHP Fevzi Topuz, İYİ Parti Mehmet Çayırlı, Yeniden Refah Partisi Ersin Toptaş ve Dem Parti Cumali Çelik ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Milas seçim sonuçları | YSK Muğla Milas yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUĞLA MİLAS MAHALLELERİ

Milas 'da 132 mahalle vardır:

  1. Ağaçlıhüyük
  2. Ahmetçavuş-Hayıtlı
  3. Akçakaya
  4. Akçalı
  5. Akkovanlık
  6. Akyol
  7. Alaçam
  8. Alatepe
  9. Aslanyaka
  10. Avşar
  11. Aydınlıkevler
  12. Bafa
  13. Bağdamları
  14. Baharlı
  15. Bahçe
  16. Bahçeburun
  17. Balcılar
  18. Bayır
  19. Beçin
  20. Beyciler
  21. Boğaziçi
  22. Bozalan
  23. Bozbük
  24. Burgaz
  25. Cumhuriyet
  26. Çakıralan
  27. Çallı
  28. Çamköy
  29. Çamlıbelen
  30. Çamlıca
  31. Çamlıyurt
  32. Çamovalı
  33. Çandır
  34. Çınarlı
  35. Çiftlik
  36. Çomakdağkızılağaç
  37. Çökertme
  38. Çukur
  39. Damlıboğaz
  40. Danişment
  41. Demirciler
  42. Dere
  43. Derince
  44. Dibekdere
  45. Dörttepe
  46. Eğridere
  47. Ekinanbarı
  48. Ekindere
  49. Ekizköy
  50. Ekiztaş
  51. Emek
  52. Epçe
  53. Etrenli
  54. Fesleğen
  55. Firuzpaşa-Gazipaşa
  56. Gökbel
  57. Gökçeler
  58. Göldere
  59. Gölyaka
  60. Güllük
  61. Gümüşlük
  62. Güneş
  63. Günlük
  64. Gürceğiz
  65. Gürçamlar
  66. Hacı İlyas
  67. Hacıabti
  68. Hacıahmetler
  69. Hasanlar
  70. Hisarbaşı-Hoca Bedrettin
  71. Hisarcık
  72. Hüsamlar
  73. İçme
  74. İsmet Paşa
  75. Kafaca
  76. Kalem
  77. Kalınağıl
  78. Kandak
  79. Kapıkırı
  80. Karacaağaç
  81. Karacahisar
  82. Karahayıt
  83. Karakuyu
  84. Karapınar
  85. Kargıcak
  86. Karşıyaka
  87. Kayabaşı
  88. Kayabükü
  89. Kayadere
  90. Kazıklı
  91. Kemikler
  92. Ketendere
  93. Kılavuz
  94. Kırcağız
  95. Kısırlar
  96. Kıyıkışlacık
  97. Kızılağaç
  98. Kızılcakuyu
  99. Kızılcayıkık
  100. Konak
  101. Koru
  102. Korucuk
  103. Köşk
  104. Kultak
  105. Kurudere
  106. Kuzyaka
  107. Küçükdibekdere
  108. Menteş
  109. Meşelik
  110. Narhisar
  111. Olukbaşı
  112. Ortaköy
  113. Ovakışlacık
  114. Ören
  115. Pınararası
  116. Pınarcık
  117. Pinar
  118. Sakarkaya
  119. Sarıkaya
  120. Savran
  121. Sek
  122. Selimiye
  123. Söğütçük
  124. Şenköy
  125. Şevketiye
  126. Tuzabat
  127. Türkevleri
  128. Ulaş
  129. Yaka
  130. Yaşyer
  131. Yoğunoluk
  132. Yusufca
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