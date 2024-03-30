Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
11:04
Milas seçim sonuçları | YSK Muğla Milas yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, ilçe sakinleri yeni bir belediye başkanı seçmek için sandık başına gidecek. Milas'da yaşayan seçmenler, seçimin sonucunu merakla beklerken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını takip edecek. 2024 Türkiye Mahalli İdareler Seçimlerine dair oy oranları ve detaylı bilgilere, sabah.com.tr üzerinden ulaşabilecek.