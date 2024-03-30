Milas seçim sonuçları | YSK Muğla Milas yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MUĞLA MİLAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Muğla Milas 'da AK Parti Rüştü Yiğitkaya, CHP Fevzi Topuz, İYİ Parti Mehmet Çayırlı, Yeniden Refah Partisi Ersin Toptaş ve Dem Parti Cumali Çelik ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.