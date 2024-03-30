Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
18:52
İstanbul Üsküdar Seçim Sonuçları! YSK Üsküdar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
31 Mart Pazar günü Türkiye 2024 Yerel Seçimleri için sandıkların başında yerlerini alıyorlar. 81 ilden milyonlarca vatandaşın oylarını kullanacağı seçimde Üsküdar yerel seçim sonuçları araştırılıyor. 33 mahallesiyle Anadolu Yakasının en büyük ilçelerinden olan tarihi dokusuyla önemini korumaya devam eden ilçe için seçim sonuçları takip ediliyor. Oy verme sürecinin tamamlanması ve sandıkların kapanmasıyla birlikte YSK tarafından yayın yasağının kaldırılması bekleniyor. Seçim yasaklarının son bulmasının hemen ardından güncel ve anlık 2024 yerel seçim sonuçları sabah.com.tr seçim sonuç ekranında olacak. Üsküdar oy sonuçları da bu adres üzerinden takip edilebilecek. İşte, YSK ile Üsküdar yerel seçim sonuçları