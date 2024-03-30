İstanbul Üsküdar Seçim Sonuçları! YSK Üsküdar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için bu Pazar 81 ilin tamamında milyonlarca seçmen 5 yıllık süreyle yerel yöneticilerini seçmek üzere oylarını kullanacaklar. Bu noktada Üsküdar ilçesinde ikamet eden vatandaşlar tarafından Üsküdar seçim sonuçları mercek altına alınıyor. İşte Pendik seçim sonuçları sabah.com.tr seçim ekranında

İSTANBUL ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Üsküdar seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.