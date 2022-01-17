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Haberler Yaşam Abdest Nasıl Alınır? Kadın ve Erkek İçin Abdest Alma Sırası, Şekli, Farzları Ve Sünnetleri
Giriş Tarihi: 17.01.2022 12:14 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 12:18

Abdest Nasıl Alınır? Kadın ve Erkek İçin Abdest Alma Sırası, Şekli, Farzları Ve Sünnetleri

Abdest alma, başta namaz olmak üzere belirli ibadetleri yapabilmek için yerine getirilen dini temizliktir. Abdest alması gerekirken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Abdest nasıl alınır sorusu da bu nedenle çok sık araştırılır. Kadın ve erkek için abdest alma şekli ve sırasının yanı sıra abdestin sünnetleri, farzları için doğru yerdesiniz. Peki, abdest nasıl alınır? Abdest alma şekli, sünnetleri ve farzları nelerdir? İşte, abdest nasıl alınır sorusunun en ayrıntılı yanıtı…

Abdest Nasıl Alınır? Kadın ve Erkek İçin Abdest Alma Sırası, Şekli, Farzları Ve Sünnetleri

Abdest nasıl alınır sorusu özellikle namaz ibadeti öncesinde sıkça akıllara gelir. Namaz ya da farklı bir ibadeti yerine getirmek isteyenler öncelikle abdest alma şeklini araştırarak, en doğru şekilde abdest almak ister. Abdest nasıl alınır sorusunun yanıtını en ayrıntılı şekilde öğrenmek için doğru yerdesiniz. Kadınlar ve erkekler için abdest alma şekli ile sırası aşağıda yer alıyor. Abdestin farzları ile sünnetleri de bir diğer merak konusu olarak dikkat çekiyor. Peki, abdest nasıl alınır?

Abdest Nasıl Alınır? Kadın ve Erkek İçin Abdest Alma Sırası, Şekli, Farzları Ve Sünnetleri

Abdest Nasıl Alınır?

"Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet ettikten sonra besmele çekilmelidir.

Eller yıkanır: Parmakta yüzük varsa çıkarılır ve eller tüm parmak araları ve parmak ucunu ıslatacak şekilde bileklere kadar üç defa yıkanır.

Ağız çalkalanır: Sağ el ile ağza üç kere su verilir. Her defasında ağız iyice çalkalanarak ve gargara yapılarak temizlenir.

Burun yıkanır: Yine sağ el kullanılarak buruna su verilir, sol el ile sümkürülür. Bu işlem üç defa tekrarlanır.

Yüz yıkanır: Alında saçların bitiş yerinden çene altına ve kulakların altına kadar yüzün her yeri iyice yıkanır. Bu işlem üç defa gerçekleştirilir.

Kollar yıkanır: Sağ koldan başlayarak dirseklere kadar üç defa yıkanır. Daha sonra sol kol yine dirseklere kadar iyice yıkanır.

Baş mesh edilir: Sağ elin içi ve parmaklar baş ucuna koyulacak şekilde başın dörtte biri yıkanarak mesh edilir.

Kulaklar yıkanır: Ardından her iki el ıslatılır ve serçe parmaklar yardımıyla kulakların içi temizlenerek mesh edilir. Daha sonra kulakların arkası da baş parmaklar yardımıyla temizlenir.

Boyun mesh edilir: Kulaklardan sonra boyun baş ve serçe parmakları kullanmadan yüzük, orta ve işaret parmaklarıyla (parmakların tersiyle) meshedilir.

Ayaklar yıkanır: Son aşamada sağ ayaktan başlanarak ayaklar yıkanır. Sağ ayağın topuk kemiğine kadar ve parmak aralarına kadar detaylıca yıkanır. Daha sonra aynı işlem sol ayak için de yapılır ve abdest tamamlanır.

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Abdest Nasıl Alınır? Kadın ve Erkek İçin Abdest Alma Sırası, Şekli, Farzları Ve Sünnetleri

Abdest Alma Sırası

1-Niyet edilir.
2-Eller yıkanır.
3-Ağız çalkalanır.
4-Burun temizlenir.
5-Yüz yıkanır.
6-Kollar yıkanır.
7-Baş mesh edilir.
8-Kulaklar temizlenir.
9-Boyun mesh edilir.
10-Ayaklar yıkanır.

Abdest Nasıl Alınır? Kadın ve Erkek İçin Abdest Alma Sırası, Şekli, Farzları Ve Sünnetleri

Bayan Ve Erkek İçin Abdest Alma Şekli Aynı Mı?

İslam âlemi için mühim bir yere sahip olan abdest alımı ile ilgili bazı soru işaretleri akıllara takılmaktadır. Kadınlar ve erkekler için abdest alımı ayrıca araştırılırken, farklı bir durum olup olmadığı merak edilmektedir. Bayanlar ve erkekler için abdest alma şekli aynıdır. Yukarıda yer alan anlatımı göre bayanlar ve erkekler abdest alabilirler.

Abdest Nasıl Alınır? Kadın ve Erkek İçin Abdest Alma Sırası, Şekli, Farzları Ve Sünnetleri

Abdest Alınırken Nelere Dikkat Edilir?

Abdest alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Temizlik ve hijyenlere dikkat etmek oldukça önemlidir. Allah (C.C) için yapılacak ibadetler öncesinde abdesti en doğru şekilde almalı ve aşağıdaki unsurlara dikkat edilmelidir. Abdest alırken;

İç çamaşırı ile kıyafetlerinin temizliğinden emin olunduktan sonra adabına uygun olarak alınmalı,

Hijyen ve her türlü temizliğe dikkat edilmeli,

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