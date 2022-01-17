Abdest Nasıl Alınır? Kadın ve Erkek İçin Abdest Alma Sırası, Şekli, Farzları Ve Sünnetleri

Abdest Nasıl Alınır?

"Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet ettikten sonra besmele çekilmelidir.

Eller yıkanır: Parmakta yüzük varsa çıkarılır ve eller tüm parmak araları ve parmak ucunu ıslatacak şekilde bileklere kadar üç defa yıkanır.

Ağız çalkalanır: Sağ el ile ağza üç kere su verilir. Her defasında ağız iyice çalkalanarak ve gargara yapılarak temizlenir.

Burun yıkanır: Yine sağ el kullanılarak buruna su verilir, sol el ile sümkürülür. Bu işlem üç defa tekrarlanır.

Yüz yıkanır: Alında saçların bitiş yerinden çene altına ve kulakların altına kadar yüzün her yeri iyice yıkanır. Bu işlem üç defa gerçekleştirilir.

Kollar yıkanır: Sağ koldan başlayarak dirseklere kadar üç defa yıkanır. Daha sonra sol kol yine dirseklere kadar iyice yıkanır.

Baş mesh edilir: Sağ elin içi ve parmaklar baş ucuna koyulacak şekilde başın dörtte biri yıkanarak mesh edilir.

Kulaklar yıkanır: Ardından her iki el ıslatılır ve serçe parmaklar yardımıyla kulakların içi temizlenerek mesh edilir. Daha sonra kulakların arkası da baş parmaklar yardımıyla temizlenir.

Boyun mesh edilir: Kulaklardan sonra boyun baş ve serçe parmakları kullanmadan yüzük, orta ve işaret parmaklarıyla (parmakların tersiyle) meshedilir.

Ayaklar yıkanır: Son aşamada sağ ayaktan başlanarak ayaklar yıkanır. Sağ ayağın topuk kemiğine kadar ve parmak aralarına kadar detaylıca yıkanır. Daha sonra aynı işlem sol ayak için de yapılır ve abdest tamamlanır.