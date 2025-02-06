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Haberler Yaşam Bolu’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Bolu’da okul var mı, Valilik'ten açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:44

Bolu’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Bolu’da okul var mı, Valilik'ten açıklama geldi mi?

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk havayla birlikte kar yağışı başladı. Bolu'da etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili açıklamalar kontrol ediliyor. Peki, Bolu'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar

Bolu’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Bolu’da okul var mı, Valilik’ten açıklama geldi mi?

Tüm yurtta etkisini gösteren olumsuz hava koşulları ve kar yağışı Bolu'da da günlük hayatta etkilerini gösteriyor. Kar sebebiyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler eğitim öğretime ara verip verilmeyeceği araştırılıyor. Peki, 7 Şubat Bolu'da yarın okullar tatil mi?

Bolu’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Bolu’da okul var mı, Valilik’ten açıklama geldi mi?

YARIN BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ? (7 ŞUBAT )

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat günü Bolu'da dahill 20 ilin tamamında ya da bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmişti.

7 Şubat Cuma kar tatili olup olmayacağı ile ilgili için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Bolu’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Bolu’da okul var mı, Valilik’ten açıklama geldi mi?

BOLU'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 6 Şubat Perşembe günü için termometreler -1° gösterirken 7 Şubat yarın için kar yağışının süreceği ve havanın 1 derece olacağı yer alıyor.

Bolu’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Bolu’da okul var mı, Valilik’ten açıklama geldi mi?

METEOROLOJİ UYARDI!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bolu’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Bolu’da okul var mı, Valilik’ten açıklama geldi mi?

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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