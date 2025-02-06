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Bolu’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Bolu’da okul var mı, Valilik'ten açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
11:44
Bolu’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Bolu’da okul var mı, Valilik'ten açıklama geldi mi?
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk havayla birlikte kar yağışı başladı. Bolu'da etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili açıklamalar kontrol ediliyor. Peki, Bolu'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar