Bolu’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Bolu’da okul var mı, Valilik’ten açıklama geldi mi?

YARIN BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ? (7 ŞUBAT )

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat günü Bolu'da dahill 20 ilin tamamında ya da bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmişti.

7 Şubat Cuma kar tatili olup olmayacağı ile ilgili için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.