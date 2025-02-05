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Haberler Yaşam BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Şubat Çarşamba okul var mı, kar tatili oldu mu? Nevşehir Valiliği açıklaması...
Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:31 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 07:31

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Şubat Çarşamba okul var mı, kar tatili oldu mu? Nevşehir Valiliği açıklaması...

Olumsuz hava koşulları nedeniyle meteorolojik uyarılar peş peşe geliyor. Bu durum, öğrenciler ve veliler tarafından okulların durumu hakkındaki valilik açıklamalarını daha da önemli hale getiriyor. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olan sert kış şartları, günlük yaşamı zorlaştırıyor. Birçok il ve ilçede okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla beklenirken, Nevşehir Valiliği konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, bugün okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba günü hangi illerde eğitime ara verildi? İşte detaylar…

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Şubat Çarşamba okul var mı, kar tatili oldu mu? Nevşehir Valiliği açıklaması...

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, Nevşehir, Sivas ve Kayseri'de çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, valilikten gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Nevşehir Valiliği, yaptığı son dakika duyurusuyla eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair netlik kazandırdı. Peki, bugün okullar tatil mi? İşte detaylar…

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Şubat Çarşamba okul var mı, kar tatili oldu mu? Nevşehir Valiliği açıklaması...

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?
Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Şubat Çarşamba okul var mı, kar tatili oldu mu? Nevşehir Valiliği açıklaması...

5 ŞUBAT HAVA DURUMU
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI1: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Şubat Çarşamba okul var mı, kar tatili oldu mu? Nevşehir Valiliği açıklaması...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI2: Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra ve Perşembe (06.02.2025) öğleye kadar Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Şubat Çarşamba okul var mı, kar tatili oldu mu? Nevşehir Valiliği açıklaması...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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