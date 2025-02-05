Haberler
Yaşam
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Şubat Çarşamba okul var mı, kar tatili oldu mu? Nevşehir Valiliği açıklaması...
Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:31
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
07:31
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Şubat Çarşamba okul var mı, kar tatili oldu mu? Nevşehir Valiliği açıklaması...
Olumsuz hava koşulları nedeniyle meteorolojik uyarılar peş peşe geliyor. Bu durum, öğrenciler ve veliler tarafından okulların durumu hakkındaki valilik açıklamalarını daha da önemli hale getiriyor. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olan sert kış şartları, günlük yaşamı zorlaştırıyor. Birçok il ve ilçede okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla beklenirken, Nevşehir Valiliği konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, bugün okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba günü hangi illerde eğitime ara verildi? İşte detaylar…