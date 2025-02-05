BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Şubat Çarşamba okul var mı, kar tatili oldu mu? Nevşehir Valiliği açıklaması...

5 ŞUBAT HAVA DURUMU

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI1: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.