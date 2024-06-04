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Haberler Yaşam Cuma Mesajları 2024 - En Güzel, Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Kısa, Uzun Ve Anlamlı Hayırlı Cumalar Mesajları
Giriş Tarihi: 04.06.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 15:18

Cuma Mesajları 2024 - En Güzel, Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Kısa, Uzun Ve Anlamlı Hayırlı Cumalar Mesajları

Müslümanlar için haftanın en kıymetli günü Cuma günüdür. Öğle ezanı ile birlikte camiler dolup taşmakta ve eller semaya yükselmektedir. Cuma mesajları ve sözleri ile de bugünün anlamı, önemine vurgular yapılır. En güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli ve resimli Cuma mesajları Whatsapp, Facebook, İnstagram ve diğer sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan konu olmaktadır. SMS olarak da sevdiklerine ''Hayırlı Cumalar'' dilemek isteyenler doğru yerdeler. Cumanız Mübarek Olsun yazılı en güzel Cuma mesajları 2024 ve sözleri sabah.com.tr'de

Cuma Mesajları 2024 - En Güzel, Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Kısa, Uzun Ve Anlamlı Hayırlı Cumalar Mesajları

Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerine ''Hayırlı Cumalar'' dileklerini iletmek isteyenler doğru yerdeler. Müslümanlar için haftanın en kıymetli ve özel gününde resimli, dualı, hadisli, ayetli, kısa ve uzun Cuma mesajları seçeneklerinden birisini seçerek sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Whatsapp, İnstagram, SMS, Facebook ve Twitter'da paylaşabileceğiniz 2024 Cuma mesajları sabah.com.tr'de! İşte, ''Cumanız Mübarek Olsun'' yazılı en güzel Cuma mesajları ve sözleri

Cuma Mesajları 2024

Cuma mesajları göndermek için yepyeni seçenekler her hafta bu başlık altında yer alacak. Devamlı güncellenen haberimiz içerisinde kısa, uzun, ayetli, resimli Cuma mesajları seçeneklerine ulaşabileceksiniz.

Cuma Mesajları 2024 - En Güzel, Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Kısa, Uzun Ve Anlamlı Hayırlı Cumalar Mesajları

KISA, UZUN, AYETLİ, RESİMLİ CUMA MESAJI

Resimli ve resimsiz kısa, uzun, dualı, ayetli Cuma mesajları göndermek için ayrıntıları incelemeye başlayabilirsiniz. Hayırlı Cumalar dileklerinizi aşağıdan bir mesaj seçerek tüm yakın çevrenize iletebilirsiniz.

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

Cuma günleri en çok paylaşılan resimli görseller arasında ''Hayırlı Cumalar'' olanları dikkat çekiyor. İşte, en güzel Cuma mesajı seçenekleri;

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Cuma Mesajları 2024 - En Güzel, Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Kısa, Uzun Ve Anlamlı Hayırlı Cumalar Mesajları

Cuma Mesajları 1 - Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

Cuma Mesajları 2 - Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Cuma Mesajları 3 - Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

Cuma Mesajları 4 -Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

5. Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…

Cuma Mesajları 2024 - En Güzel, Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Kısa, Uzun Ve Anlamlı Hayırlı Cumalar Mesajları

Cuma Mesajları 5 - Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Cuma Mesajları 6 - "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Cuma Mesajları 2024 - En Güzel, Resimli, Dualı, Ayetli, Hadisli, Kısa, Uzun Ve Anlamlı Hayırlı Cumalar Mesajları

Cuma Mesajları 7 -'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Cuma Mesajları 8 - Allah'ım mübarek Cuma günü hürmetine sen bizleri şirkten uzak tut, şeytanın şerrinden koru, nefsimizi arındır. Âmin. Hayırlı cumalar

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