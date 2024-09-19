NAZAR DUASI OKUNUŞU, En Etkili ve Kuvvetli Nazardan Korunma Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Çocuklar Ve Bebekler İçin Nazar Duası
Özellikle yeni doğan bebekler ve küçük çocuklar nazara daha açıktır. Bu sebeple onları korumak için sık sık nazardan koruyan sureleri ve ayetleri okumak, nazar duası ile Allah'ın esirgeyiciliğine sığınmak faydalı olacaktır. Hastalanan, huysuzlanan, sürekli ağlayan bebeklere de nazar değdiği düşüncesiyle bu duaların okunması gerekir.
Nazar Duası 2
Felak Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûzü birabbil felak
Min şerri mâ halak
Ve min şerri ğasikın izâ vekab
Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
Ve min şerri hâsidin izâ hased
Felak Suresi Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,
Yarattığı şeylerin şerrinden,
Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden