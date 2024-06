NEBE SURESİ OKUNUŞU, Nebe Amme Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Diyanet Meali, Fazileti ve Tefsiri

Nebe Suresi Mekke'de nazil olan surelerden biridir. Adını ikinci ayetinde geçen nebe kelimesinden alır. Sure 40 ayetten oluşur ve her ayeti ile kişilere önemli mesajlar verir. Özellikle Nebe Suresi 33. ayet kişilere Allah'a karşı gelmedikleri taktirde alacakları mükafatlardan bahseder. Sure birinci ayet içerisinde geçen Amme kelimesiyle de anılabilir.