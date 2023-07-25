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Haberler Fotohaber Nasr Suresi Okunuşu - Nasr Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 25.07.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 09:19

Nasr Suresi Okunuşu - Nasr Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri

Nasr Suresi, Kuran'ın 110. suresi olup toplam 3 ayetten oluşmaktadır. Nasr Suresi okunuşu kadar bu surenin anlamı ve faziletleri de iyi bilinmeli, surenin mana derinliği keşfedilmelidir. Nasr Suresi fazileti bilindiğinde çok daha bilinçli şekilde bu sureyi okuyabilirsiniz. Nasr Suresi Türkçe meali için güvenilir kaynaklardan istifade etmek gerekir. Nasr Suresi anlamı ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

Nasr Suresi Okunuşu - Nasr Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri

Nasr Suresi okunuşu, surenin kısa olması sebebiyle kolay bir şekilde ezberlenebilir. Nasr Suresi fazileti ise 3 ayetten oluşan bu surenin önemini gözler önüne serer. Sure, kısa olmasına rağmen derin manalar ifade eder. Nasr Suresi Türkçe meali araştırıldığında, ifade ettiği anlamın kavranması çok daha kolay olacaktır. Surenin Arapça okunuşunun yanı sıra Türkçe mealinin bilinmesi, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır. Nasr Suresi anlamı ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Nasr Suresi Okunuşu - Nasr Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri

Nasr Suresi Okunuşu

  • Bismillahirrahmânirrahîm.
  • İzâ câ enasrullahi vel feth
  • Ve raey tennâse yed hulûne fî dinillâhi efvâcâ
  • Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, innehû kâne tevvâbâ
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Nasr Suresi Okunuşu - Nasr Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri

Nasr Suresi Türkçe Okunuşu

Surenin Türkçe okunuşu aşağıdaki gibidir.

  • Allah'ın yardımı ile birlikte fethi geldiği zaman
  • İnsanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde
  • Allah'ı hamd ile tesbih edip bağışlanmayı dile! Muhakkak ki Allah, çok bağışlayandır.
Nasr Suresi Okunuşu - Nasr Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri

Nasr Suresi Meali

Nasr Suresi, 620 yılında indirilmiştir. Söz konusu sure Kuran'ın 110. Suresidir. Toplam 3 ayetten oluşan surenin bu ismi almasının nedeni, surenin iki yerinde nasr kelimesinin geçmesidir.

Surede Müslümanlara karşı ikazlar ve Rabbimizin özelliklerinden, Allah'ın Hz. Peygamber'e nasip ettiği zafer, fetih ve fetih sonrası insanların grup grup İslâm'a girmelerinden bahsedilmektedir.

Nasr Suresi Okunuşu - Nasr Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri

Nasr Suresi Faziletleri

Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden birisi olan Nasr suresinde çok mühim bilgiler yer almaktadır. Allah'ın (C.C) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e nasip ettiği zaferlerden bu surede söz edilmektedir. Nasr suresi faziletleri ile ilgili hadis kaynaklarında da çeşit bilgiler yer almaktadır. Farz namazları kılarken de sıkça okunan Nasr Suresi faziletleri şöyle;

Bazı hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre, "İzâ câe nasrullah sûresini okuyan kimseye Mekke'nin fethedildiği gün Muhammed'le birlikte bulunan gazilerin sevabı verilir" meâlindeki hadisin (Zemahşerî, IV, 295; Beyzâvî, IV, 460) mevzû olduğu kabul edilmiştir (Muhammed et-Trablusî, II, 729).

Nasr sûresinin fazileti hakkında Enes b. Mâlik'ten rivayet edilen ve diğer bazı sûreleri de kapsayan hadiste "İzâ câe nasrullah" sûresinin Kur'an'ın dörtte birine denk olduğu ifade edilmiştir (Müsned, III, 146-147, 221; Tirmizî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 7

Hz. Âişe'den gelen rivayetlerde Resûlullah'ın Nasr sûresinin nüzûlünden sonra namaz sırasında ve diğer zamanlarında Allah'ı tesbih edip O'na hamdettiği ve istiğfarda bulunduğu belirtilmektedir (Buhârî, "Tefsîr", 110/1-2; Müslim, "Ṣalât", 218-220).

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