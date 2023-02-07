Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da yıkım ve ölümlere neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde toplam 3 bin 549 kişi hayatını kaybetti. 22 bin 168 kişi de yaralandı.

Depremin yüzyılın felaketi olarak anılmasına neden olan görüntüler ise gün boyu gelen yeni görüntülerle ortaya çıktı. Diğer yandan arama kurtarma faaliyetlerine devam eden uzman ekiplerin enkazlardan ve moloz yığınlarının içerisinden kurtardığı depremzedeler ise Türkiye'ye adeta umut verdi...

SON DAKİKA | PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER OLDU

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

İşte dünyanın gözünün çevrildiği ve 4. seviye alarm verilen bölgeden sıcak gelişme ve çok önemli görüntüler...