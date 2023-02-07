10:59 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da temin ettiğimiz vagonlarla 3 bin 400 vatandaşımıza konaklama imkanı sağlandı.
10:33 MHP lideri Bahçeli: Hepimizin birimiz için, birimizin hepimiz için olacağı zamanın tam ortasındayız. Yegane gündemimiz depremdir.
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10:15 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Erzincan depreminin ardından Son 1 asırda gördüğümüz en büyük deprem felaketi ile karşı karşıyayız. İlk andan itibaren tüm ekiplerimiz sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve takibi, illerdeki bakanlarımız, valilerimiz ve AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu deprem nüfus itibarıyla bakıldığında 13.5 milyon vatandaşımızı etkilemiş durumdadır.
09:36 AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar: Binalardan uzak durulmasını rica ediyoruz. Bu çok önemli. Artçılar 5 şiddetini bulabiliyor. Ciddi bir yıkıma neden olabilir. Şu ana kadar vefat sayısı 3 bin 381. 20 bin 426 yaralı var.
Bölgede görevli hava unsurunun sayısı 54. Helikopter bunlar. Şu ana kadar 154 sorti yapılmış durumda.
Düzenli olarak beslenme hizmeti veriyoruz.
5 bin 775 bina yıkıldı. 11 bin 302 yıkım ihbarı var.
285 artçı deprem oldu
09:12 İskenderun Limanı'ndaki yangın sürüyor
08:41 Çok sayıda binanın yıkıldığı Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazından ekiplerin çabası sonucu çıkarılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Rümeysa Yalçınkaya, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi
08:09 AFAD'ın açıkladığı son dakika verilerine göre bölgeye 300 bin battaniye, 41 bin 504 adet Aile Yaşam Çadırı, 101 bin 738 adet yatak, 148 bin 482 adet yastık çarşaf, 4 bin 602 mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 tüp başlığı, 557 konteyner ve 747 adet 112 m2 çadır gönderilmiştir.
08:05 Soğuk havaya rağmen 24 saat esasıyla çalışan ekipler Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde çok sayıda noktada çalışmalarına devam ediyor.