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En 2018 (Sevgiliye Duygusal, Romantik ve Anlamlı Güzel Sözler)

Giriş Tarihi: 22.10.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 27.10.2018 11:52
En Güzel Sözler 2018 (Sevgiliye Duygusal, Romantik ve Anlamlı Güzel Sözler)

Duydular sürekli değişiklik gösterebilen güdülerimizdir. Mutlu olduğumuz anları da, üzüntülü olduğumuz zamanları da sevdiklerimiz ile paylaşırız. Ya da içinde bulunduğumuz durum ile ilgili sosyal medyada güzel bir söz paylaşabiliriz. Böyle anlarda duygularını kelimelere dökemeyenler en araştırmaları yapıyor. Kimi sevgiliye güzel sözler söylemek için kimisi de kısa ve uzun anlamlı sözler paylaşmak için bu konu hakkında araştırmasını yapıyor.

SEVGİLİYE EN GÜZEL VE ANLAMLI SÖZLER

Bu başlık üzerinden eşinize, sevgilinize, ya da yakın bir arkadaşınıza iletebileceğiniz en güzel sözler bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra sosyal medyada paylaşılan 2018 komik, laf sokucu, duygusal, etkileyici, özlü ve ulaşabilirsiniz. Siz de hemen derlediğimiz seçeneklere göz atmak için fotoğrafları aşağıya doğru sürükleyebilirsiniz.

En Güzel Sözler 2018 (Sevgiliye Duygusal, Romantik ve Anlamlı Güzel Sözler)

Mutluluk bir yüz olsa senin yüzün olur, Sevinç bir el olsa senin ellerin olur, Huzur bir göz olsa senin gözlerin olur. Sonsuzluk bir insan olsa sen olursun sevgilim.

Sen benim her şeyim, dünüm, bugünüm ve geleceğim... Tüm hayallerime ulaşmam için senin ellerine ihtiyacım var. Elimi sımsıkı tut ve bu yolları son nefesimize kadar birlikte aşalım.

Kocaman gülümsüyorum dünyaya, arkasında sen varsın gülücüklerimin. Varsın diye cümlelerim aşk dolu, varsın diye günaydınlarım şenlikli ve varsın diye düşüncelerim gökkuşağı barındırıyor.

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En Güzel Sözler 2018 (Sevgiliye Duygusal, Romantik ve Anlamlı Güzel Sözler)

O kadar güzel gülüyordu ki, sevmesem ziyan olacaktı.

Hayallerimize tutunsak mesela, yarın sabah gidip nikâh kıysak, ilerleyen zamanlarda burnu sana benzeyen, çenesinin kıvrımını benden alan bir çocuğumuz olsa, sevgisini senden, affetmeyi benden öğrense, bilgiyi senden doğruyu benden alsa hiç fena olmazdı. Çok bir şey istemiyorum sana benzesin yeter, gerisi teferruat.

Zaman geçer aşk buralara da uğrar elbet. Kapım sevgin için sonuna kadar açık, kalbim emrine amade. Seni bir ömür seviyor olacağım.

Sana kendimi anlatmak istesem seni tenha da bulamam. Seni tenhada bulsam ben kendimi bulamam.

En Güzel Sözler 2018 (Sevgiliye Duygusal, Romantik ve Anlamlı Güzel Sözler)

Bir gün sabah sabah kapıyı vursam, Kim o dersin uykulu sesinle içerden. Saçların dağınıktır, mahmursundur.
Kimbilir ne güzel görünürsün sevgilim, Bir sabah vakti kapıyı çalsam, Uykudan uyandırsam seni, Ki, daha sisler kalkmamıştır Haliç'ten.

(Turgut Uyar)

En Güzel Sözler 2018 (Sevgiliye Duygusal, Romantik ve Anlamlı Güzel Sözler)

EN GÜZEL ANLAMLI SÖZLER

''Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey bu. Önce özlüyor, sonra ağlıyor, akşamları küsüyor, geceleri çok seviyorum" Özdemir Asaf

''Ben utangaç bir kalbi taşırım geceden. Ben sana aşık olduğumu, ölsem söyleyemem.'' Özdemir Asaf

''Aşk; bir bakıma sobaya dokunmak gibidir. Bir defa yanarsın, izi kalır. Sonra bir daha dokunmazsın, sadece yanına yaklaşırsın.'' S. Akın

''Öyle bir zamanda gel ki, vazgeçmek mümkün olmasın.'' Orhan Veli Kanık

En Güzel Sözler 2018 (Sevgiliye Duygusal, Romantik ve Anlamlı Güzel Sözler)

DUYGUSAL SÖZLER

Saç diplerimden tırnak uçlarıma kadar kırgınım sana.

Eğer aşk yalansa acısı neden bu kadar gerçek.

Saçının bir teline dünyalar feda olsun kalbin hep benimle dolu olsun.

Gece uyuyamayan insanların gündüze sığmayan acıları vardır.

Gelse affetmem diyorsun ama adını duyunca gözlerin doluyor be oğlum.

Kırdıysa sessiz kal sessizliğinden kırıldığını anlamıyorsa onsuz kal.

En Güzel Sözler 2018 (Sevgiliye Duygusal, Romantik ve Anlamlı Güzel Sözler)

ROMANTİK SÖZLER

Hiç bir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim…

Sana şiir yazmak ne haddime. Varlığın şiir zaten…

Çek bakışlarını gözlerimden, aşk bu şeytan doldurur.

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