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Haberler FotoHaber Kapak Sözler 2021 - Kısa, Uzun ve En Ağır Sevgiliye Laf Sokucu Kapak Sözler Laflar

2021 - Kısa, Uzun ve En Ağır Sevgiliye Laf Sokucu Kapak Sözler Laflar

Sosyal medyada en çok paylaşılan konulardan birisidir. Birçok kişi sinirlendiği arkadaşına ya da tartıştığı sevgilisine söylemek istese de ne diyeceğini bilemeyerek duygularına tercüman olacak nitelikte bir söz araştırmaya başlar. Whatsapp, Twitter ya da diğer sosyal medya hesaplarından kapak sözler paylaşarak birilerine gönderme yapmayı düşünenler doğru yerdeler. 2021 Kısa, uzun, en ağır kapak sözler seçeneklerinden bir tanesini seçerek hemen paylaşım yapabilirsiniz. İşte arkadaşa ve sevgiliye en ağır

Kapak Sözler 2021 - Kısa, Uzun ve En Ağır Sevgiliye Laf Sokucu Kapak Sözler Laflar

Kapak Sözler 2021 - Kısa, Uzun ve En Ağır Sevgiliye Laf Sokucu Kapak Sözler Laflar

Türkiye'de ve dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan birçok sosyal medya platformu bulunmaktadır. Facebook, Twiter, Instagram, Whatsapp bunlardan en çok üyeye sahip olanlardır. Tüm bu mecralarda her gün milyonlarca insan çeşitli konularda paylaşım yapar. O konulardan bir tanesi de kapak sözlerdir. Birçok kişi kızdığı bir arkadaşına ya da tartıştığı sevgisine kısa, uzun en ağır göndermek istese bile bunu başaramayınca duygularına tercüman olacak kapak sözler araştırmaya başlar. 2021 kısa, uzun, sevgiliye, arkadaşa en ağır kapak sözler ve laflar için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

KAPAK SÖZLER 2021

Sosyal medyada en çok paylaşım alan popüler kapak sözler seçeneklerine bir arada yer verdik. Arkadaşınıza ya da tartıştığınız sevgilinize gönderecebileceğiniz en ağır kapak sözler seçenekleri için detayları inceleyebilirsiniz. Bu sözleri kolaylıkla kopyalayarak dilediğiniz sosyal medya hesabınızdan paylaşabilirsiniz. İşte kısa ve ;

Kapak Sözler 2021 - Kısa, Uzun ve En Ağır Sevgiliye Laf Sokucu Kapak Sözler Laflar

Kapak Sözler 2021 - Kısa, Uzun ve En Ağır Sevgiliye Laf Sokucu Kapak Sözler Laflar

Şu andan itibaren alttan alma devri bitmiştir. İncittiğiniz yerden incinirsiniz haberiniz olsun.

Hiçbirinize güvenmiyorum. Çünkü; sizin iyi niyetleriniz bile kötü.

Hak etmediğim şeyleri bana yaşatanlara bir intikam borcum olsun.

Uzaktan hepiniz iyi insanlarsınız ama lütfen uzak durun.

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Kapak Sözler 2021 - Kısa, Uzun ve En Ağır Sevgiliye Laf Sokucu Kapak Sözler Laflar

Kapak Sözler 2021 - Kısa, Uzun ve En Ağır Sevgiliye Laf Sokucu Kapak Sözler Laflar

Ya kırdığın kalpte sen varsan...

Kör değilim ama canım istemezse burnumun ucundakini bile görmem.

İnsanlar önce kendini, sonra haddini daha sonra da ne istediğini bilse hiç problem yaşanmayacak.

Kapak Sözler 2021 - Kısa, Uzun ve En Ağır Sevgiliye Laf Sokucu Kapak Sözler Laflar

Kapak Sözler 2021 - Kısa, Uzun ve En Ağır Sevgiliye Laf Sokucu Kapak Sözler Laflar

Kime kıymet versem hayatımı 'kıyamete' çevirmesini iyi biliyor.

Değer miydi diye aklıma geldi geçenlerde. Teğet bile geçmez dedim kendi kendime.

Kapak Sözler 2021 - Kısa, Uzun ve En Ağır Sevgiliye Laf Sokucu Kapak Sözler Laflar

Kapak Sözler 2021 - Kısa, Uzun ve En Ağır Sevgiliye Laf Sokucu Kapak Sözler Laflar

Yüzüme karşı melek olanlar, arkamdan kuyu kazarak çakallık yaptıklarını düşünüyorlar. Asla unutmasınlar, ben onların içindeki şeytanla boğuşuyorum.

Kapak Sözler 2021 - Kısa, Uzun ve En Ağır Sevgiliye Laf Sokucu Kapak Sözler Laflar

Kapak Sözler 2021 - Kısa, Uzun ve En Ağır Sevgiliye Laf Sokucu Kapak Sözler Laflar

Çakal rüya gördü diye Kurdun soyu tükenmez.

Kapak Sözler 2021 - Kısa, Uzun ve En Ağır Sevgiliye Laf Sokucu Kapak Sözler Laflar

Kapak Sözler 2021 - Kısa, Uzun ve En Ağır Sevgiliye Laf Sokucu Kapak Sözler Laflar

Sabrımın sınırları taştığında hayatımdan silemeyeceğim insan yoktur.
Kimsenin ardından koşmayın çünkü seven insan yan yana yürür.

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