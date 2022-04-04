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Haberler FotoHaber Özlem Sözleri 2022: Özlemek ile İlgili Duygusal, Anlamlı, Güzel Sözler ve Hasret Yüklü Özlemle İlgili Mesajlar
Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:01

Özlem Sözleri 2022: Özlemek ile İlgili Duygusal, Anlamlı, Güzel Sözler ve Hasret Yüklü Özlemle İlgili Mesajlar

İnsanoğlunun şu hayatta hissedebileceği bazen çaresiz bazen heyecanlı bekleyişin adıdır özlem. İnsanlara, anılara bazen de geleceğe duyulan onlarca farklı özlem türü var. Genel olarak etrafınıza şöyle bir bakınacak olursanız 7'den 70' herkesin ağzından özlemek ile ilgili sözler döküldüğüne şahit olabilirsiniz. Sizler de içinde bulunduğunuz durum için ya da geçmişte bıraktıklarınız için özlem sözleri arıyorsanız içeriğimiz tam da sizlere göre. İşte özlemek ile ilgili sözler, hasrete dair söylenmiş en anlamlı, duygusal özlem sözleri ve özlemle ilgili mesajlar...

Özlem Sözleri 2022: Özlemek ile İlgili Duygusal, Anlamlı, Güzel Sözler ve Hasret Yüklü Özlemle İlgili Mesajlar

Hayat akışında bazen mutlu anıları, kişileri ya da sevdiğimiz en küçük şeyleri bile geride bırakmak zorunda kalabiliyoruz. İsteğinizle ya da sizin dışınızda gelişen bu durumlar için uzun uzadıya açıklamalar yapmak yerine özlem sözleri kullanabilirsiniz. Son yılarda küçüğünden büyüğüne herkesin diline pelesenk olan onlarca özlem mesajları seçeneklerini ve özlemle ilgili sözleri sizler için bir araya derledik. İşte hasret çekenlerin kullanabileceği en anlamlı ve duygusal özlem sözleri...

Özlem Sözleri 2022: Özlemek ile İlgili Duygusal, Anlamlı, Güzel Sözler ve Hasret Yüklü Özlemle İlgili Mesajlar

Özlemek ile İlgili Duygusal, Anlamlı Sözler

Sevgiliye, dosta, aileye, anılara ve daha pek çok an'a dair özlem duymak insan olmanın en katlanılmaz taraflarındandır. Bu bekleyişin ardından kavuşmak gelirse ne güzel lakin boşa duyulan bir özlem çoğu zaman insanı yaralar. Bu tarz duygular hissettiğinizde ve karşı tarafa anlatmaya karar verdiğinizde birbirinden anlamlı özlemle ilgili mesajlar oluşturabilir ya da sosyal ağlardan paylaşabilirsiniz. İşte hissettiğiniz güçlü duyguları anlatacak en duygusal, özlemle ilgili sözler:

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Özlem Sözleri 2022: Özlemek ile İlgili Duygusal, Anlamlı, Güzel Sözler ve Hasret Yüklü Özlemle İlgili Mesajlar

Tek bir kelime yeterdi yeniden sana koşmam için. Ama sen o gururunu yenip asla "özledim" demezsin, ben de koşamam.

Bir gün unutursun ey sevgili! Saçlarımı, gözlerimin rengini, dokunuşlarımı…Unutamayacağın tek şey mutlu günlere özlem olur.

Özlem Sözleri 2022: Özlemek ile İlgili Duygusal, Anlamlı, Güzel Sözler ve Hasret Yüklü Özlemle İlgili Mesajlar

Giden çoktan gitmiş hatta yeni yol arkadaşını bile bulmuş. Sen oturmuş hüznü ayaklandırmaya çalışıyorsun.

Seni sevmenin bu kadar zor olduğunu bilsem belki de kaçar giderdim ama artık dönüş yok bir kez düştük kara sevdaya.

Özlem Sözleri 2022: Özlemek ile İlgili Duygusal, Anlamlı, Güzel Sözler ve Hasret Yüklü Özlemle İlgili Mesajlar

Ne seninle yapabildim ne sensiz. Şimdi "özledim" desem sen koşsan yine kollarıma.

Mevsimler geçti bu aşkın üzerinden ama bir sevdan geçmedi.

Özlem Sözleri 2022: Özlemek ile İlgili Duygusal, Anlamlı, Güzel Sözler ve Hasret Yüklü Özlemle İlgili Mesajlar

Bu aşkın en korkunç tarafı nedir bilir misin sevgili? Özleyip de sarılamayacak olmak.

Gözlerin neden hep nemli diyorlar zaman zaman. Bilmiyorlar ki bir insanın en kıymetlisi olan ailemi kaybettim.

Özlem Sözleri 2022: Özlemek ile İlgili Duygusal, Anlamlı, Güzel Sözler ve Hasret Yüklü Özlemle İlgili Mesajlar

Hayatı ertelemeye gelmez! Kızıyorsan bağır çağır kus öfkeni, özlediysen koş atla boynuna.

Tüm şairler "gel be sevgili" diyor. Onca önemli adamı takan olmamış sen mi beni takacaksın güzelim.

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