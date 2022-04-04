Özlem Sözleri 2022: Özlemek ile İlgili Duygusal, Anlamlı, Güzel Sözler ve Hasret Yüklü Özlemle İlgili Mesajlar

Tek bir kelime yeterdi yeniden sana koşmam için. Ama sen o gururunu yenip asla "özledim" demezsin, ben de koşamam.

Bir gün unutursun ey sevgili! Saçlarımı, gözlerimin rengini, dokunuşlarımı…Unutamayacağın tek şey mutlu günlere özlem olur.