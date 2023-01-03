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Haberler Fotohaber Laf Sokucu Sözler - Akrabaya, Arkadaşa, Sevgiliye İğneleyici, Ağır, Uzun, Kısa Laf Sokucu Sözler ve Mesajlar
Giriş Tarihi: 03.01.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 14:27

Laf Sokucu Sözler - Akrabaya, Arkadaşa, Sevgiliye İğneleyici, Ağır, Uzun, Kısa Laf Sokucu Sözler ve Mesajlar

Laf sokucu sözler farklı ortamlarda başka kişileri çeşitli şekillerde üstü kapalı olarak eleştirmek için söylenen sözlerdir. Bazen rahatsızlık derecesine kadar gelebilen bu kısa laf sokucu sözler ortama uygun olarak söylenmek durumundadır. Ağır laf sokucu sözler karşı tarafı rencide etse de ortamda gereken durumlarda kişiler kullanmak durumunda kalabilir. Sosyal medya paylaşımlarında, WhatsApp ve Instagram durumlarında sıkça kullanılan bu sözler karşı tarafa tepkimizi net şekilde ifade eder. Özellikle eski sevgiliye, arkadaşa, akrabaya laf sokucu sözler bu aşamada en çok araştırılanlar arasındadır.

Laf Sokucu Sözler - Akrabaya, Arkadaşa, Sevgiliye İğneleyici, Ağır, Uzun, Kısa Laf Sokucu Sözler ve Mesajlar

Laf sokucu sözler ortamdan ortama farklılık gösterebilir. Bazen akrabalar bazen de sevgiliye laf sokucu sözler sarf etmek gerekebilir. Anlık olarak aklınıza gelen anlamlı laf sokucu sözler yok ise başkalarının üretmiş olduğu laf sokucu sözlerden yararlanılabilir. Hem sosyal medyada hem de direkt mesajlarda bu sözler kullanılabilir. Akrabaya, arkadaşa, sevgiliye iğneleyici, ağır, uzun, kısa laf sokucu sözler ve mesajlar sizler için paylaşıldı.

Laf Sokucu Sözler - Akrabaya, Arkadaşa, Sevgiliye İğneleyici, Ağır, Uzun, Kısa Laf Sokucu Sözler ve Mesajlar

Laf Sokucu Sözler

Gündelik hayatın en vazgeçilmez sözleri arasında genelde laf sokucu sözler bulunur. Kişilerin canını sıkan bir durum olduğunda bu duruma neden olanlar için birtakım sözler paylaşmak gerekebilir. Bu sözler birçok yerde kolayca paylaşılabilir. Üstü kapalı anlamlar içeren laf sokucu sözler arasında şunlar yer alır:

  • Seni neden bir türlü sindiremediğim ortada. Benim midem asla haramı kabul etmez.
  • Kolay lokma değilim. Dikkat et midene oturabilirim.
  • Aklımdan geçtin ve gittin. O anda kim bilir kime gidiyordun.
  • Tipine baksan Tarlabaşı, havasına baksan sanki Nişantaşı.
  • Apartman lambasının bile yanmadığı insanlara ışık yakmayın.

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Laf Sokucu Sözler - Akrabaya, Arkadaşa, Sevgiliye İğneleyici, Ağır, Uzun, Kısa Laf Sokucu Sözler ve Mesajlar

Akrabaya Laf Sokucu Sözler

Akrabaya laf sokucu birçok söz bulunur. Genelde insanların en çok canını sıkan en yakınlarındaki kişilerdir. Çevrede böyle kişiler var ise şu sözler paylaşılabilir:

  • Sevgili akrabalarım keşke akıl vermek yerine biraz huzur verseler.
  • Eksik olmayın dediğim akrabalarım fazla olmaya başladılar.
  • Bugün size laf koymak yerine çay koydum. İnsanlık görün diye.
  • Sabrımın sınırlarını umarsızca zorlayanları hayat sınırlarımın dışına çıkarmak çok da zor değil.
  • İnsanlar yeterince bozuksa harcamak da benim için çok kolay.
Laf Sokucu Sözler - Akrabaya, Arkadaşa, Sevgiliye İğneleyici, Ağır, Uzun, Kısa Laf Sokucu Sözler ve Mesajlar

Biz karada yürüttüğümüz geminin kaptanıyız, siz hangi teknenin küreğisiniz.

Hani ben kötüyüm ya senin gözünde! Hiç düşünüyor musun acaba; Sen kaç kuruşluk adamsın benim gözümde.

Laf Sokucu Sözler - Akrabaya, Arkadaşa, Sevgiliye İğneleyici, Ağır, Uzun, Kısa Laf Sokucu Sözler ve Mesajlar

Sevgiliye Laf Sokucu Sözler

Sevgililer için söylenen laf sokucu sözler sosyal medyada çok fazla paylaşılan sözlerdir. Ayrılık ya da tartışma durumlarında kişiler duygu ve düşüncelerini belli etmek için bu sözlerden yararlanırlar. Sevgiliye yaratıcı laf sokucu sözler arasında şunlar yer alır:

  • Seni gözden çıkaranı kazanmak için çok çaba sarf etme.
  • Hiçbir zaman genç bir kızın ahını alma. Öteki tarafta bulaşık yıkama ile kaytaramazsın.
  • İnsan taklidi yaptıkça daha da komik oluyorsun.
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