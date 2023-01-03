Giriş Tarihi: 03.01.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 14:27

Laf Sokucu Sözler - Akrabaya, Arkadaşa, Sevgiliye İğneleyici, Ağır, Uzun, Kısa Laf Sokucu Sözler ve Mesajlar

Laf sokucu sözler farklı ortamlarda başka kişileri çeşitli şekillerde üstü kapalı olarak eleştirmek için söylenen sözlerdir. Bazen rahatsızlık derecesine kadar gelebilen bu kısa laf sokucu sözler ortama uygun olarak söylenmek durumundadır. Ağır laf sokucu sözler karşı tarafı rencide etse de ortamda gereken durumlarda kişiler kullanmak durumunda kalabilir. Sosyal medya paylaşımlarında, WhatsApp ve Instagram durumlarında sıkça kullanılan bu sözler karşı tarafa tepkimizi net şekilde ifade eder. Özellikle eski sevgiliye, arkadaşa, akrabaya laf sokucu sözler bu aşamada en çok araştırılanlar arasındadır.