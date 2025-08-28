Whatsapp Durum Sözleri - Anlamlı, En Yaratıcı, Kısa-Uzun Whatsapp Hakkımda Sözleri

En kötü düşünceleri mezarda böcekler yesin.
Sen o masalın güzelliğisin.
Sevginin en güzel hali ne? Dert mi?
Yapraklarımı güneşin yüzüne döndürme sebebim sensin.
Teslim oluyorum gülüşüne; biz kazandık.
Yaşamın sürprizi sensin.
Aynı şarkının iki enstrümanıyız.
Beni benden eden, beni ben eden.
Bahar senin saçlarında yeşerdi.
Huzur denilen, senin isminle başlar.
Biraz kenara kayarsan, sana dünyanın en güzel yerini gösteririm.
Kendin olmak varken, asla başkasına bakma.
Mutluluk paket içinde değil ki hazır sahip olasın.
Dilediğin değişimin kendisi ol.
Dik yürüyen kendi omzuna yaslanmıştır.