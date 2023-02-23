Dava üstüne dava açıp halkı kışkırttılar! Akşener, kentsel dönüşümü böyle engelledi: Gürültü çıkardık ve durdurduk

Meral Akşener'den sonra CHP'li Haver Foggo'nun da Beykoz'daki kentsel dönüşüme karşı halkı provoke ettiği görüntüler ortaya çıktı. Foggo, "Beykoz Tokatköy'deyiz. Maalesef burada kentsel dönüşüm var. Burada bir zulüm var." ifadelerini kullanıyor. Foggo, Twitter üzerinden de kentsel dönüşüme karşı çıktığını defalarca bildirmişti. CHP'li Mahmut Tanal, Engin Altay ve Gürsel Tekin de kentsel dönüşüme karşı provokatif paylaşımlar yapmış, dönüşümü frenlemeye çalışmıştı.

CHP'li Hacer Foggo, kentsel dönüşüme böyle karşı çıkmıştı | Video

CHP'Lİ HACER FOGGO'DAN KENTSEL DÖNÜŞÜME TEPKİ: BU BİR ZULÜM

CHP Yoksulluk Dayanışma Koordinatörü ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo, Beykoz'un Tokatköy ilçesindeki kentsel dönüşüme karşı çıkan isimler arasında yer almıştı. Sol örgütler ile birlikte halkı kışkırtan siyasilerden biri olan Foggo, bölgede YouTube yayınları yapmış, kentsel dönüşümü zulüm olarak adlandırmıştı.

Foggo, Beykoz Tokatköy'deki dönüşüme şu sözlerle tepki göstererek hükümeti hedef alıyor:

Beykoz Tokatköy'deyiz. Maalesef burada kentsel dönüşüm var. Burada bir zulüm var.

"ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK"

Halkı sosyal medyadan da kışkırtan Foggo, "Ölmek var dönmek yok.", "Tokatköy'de mahaleli komşularının evlerini yıktırmamak için barikat kurdu' gibi ifadelerin yer aldığı paylaşımlar yaptı.