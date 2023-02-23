Akşener'in Tozkoparan'daki konuşması gündem oldu: "Gürültü çıkardık ve kentsel dönüşümü durdurduk" | Video

İstanbul Güngören Tozkoparan Mahallesi'ndeki riskli yapılanların belirlenmesi için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmasına karşı çıkan muhalifler, projeye engel olmak için örgütlenmişti. Çalışmanın durdurulması için dava üstüne dava açan CHP ve İYİ Parti, mahkemenin kentsel dönüşüm projesini durdurma kararını sevinçle karşılamıştı. O dönem Tozkoparan'a ziyarette bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kentsel dönüşümü durdurmak için gürültü çıkardık ve durdurduk" demişti.