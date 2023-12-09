Batı Trakyalı Türklerden Başkan Erdoğan’a teşekkür

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan (BTTADK) yapılan açıklamada, 7 Aralık'ta Başkan Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti kapsamında Kurul üyelerini kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'na Danışma Kurulunu kabul ettiği ve Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarına gösterdiği ilgi için çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti sonrası yurda dönerken, uçakta gazetecilere açıklamalarında "Ziyaretim sırasında, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini de kabul ettim. Soydaşlarımızla hasbihal ederek sorunlarını dinledim. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklı azınlık haklarından tam manasıyla yararlanmaları konusundaki desteğimizi kendilerine bir kez daha ifade ettim. Gayet olumlu bir atmosferde geçen ziyaretimin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.