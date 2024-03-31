İSTANBUL CANLI SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI: Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları ne kadar? İşte İstanbul seçim sonuçları

En çok merak edilen illerin başında ise megakent İstanbul geliyor. Sabah.com.tr canlı seçim sonuç takip ekranı ile son dakika olarak veriler anbean geliyor. Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu oy oranları ne kadar? Sandıkların yüzde kaçı açıldı? İllerde son durum ne?