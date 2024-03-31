Haberler Gündem Haberleri İSTANBUL CANLI SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI: Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları ne kadar? İşte İstanbul seçim sonuçları
Giriş Tarihi: 31.3.2024 21:29 Son Güncelleme: 31.3.2024 22:09

İSTANBUL CANLI SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI: Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları ne kadar? İşte İstanbul seçim sonuçları

İSTANBUL CANLI SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI: Türkiye'nin heyecanla beklediği 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Verileri YSK yayın yasağının kaldırılmasının ardından geldi. Son dakika İstanbul Büyükşehir seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. İstanbul'da sandıkların yüzde 60'dan fazlası açılırken Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum oy oranı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu oy oranı sabah.com.tr canlı takip ekranı ile anbean görülüyor. İşte son dakika detayları!

İSTANBUL CANLI SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI: Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları ne kadar? İşte İstanbul seçim sonuçları

SON DAKİKA CANLI 2024 SEÇİM EKRANI İSTANBUL: 31 Mart günü geldi ve Türkiye oy vermek için sandık başına gitti. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de gerçekleştirildi. Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tüm oy verme işlemleri tamamlandı.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NASIL? MURAT KURUM, EKREM İMAMOĞLU...

En çok merak edilen illerin başında ise megakent İstanbul geliyor. Sabah.com.tr canlı seçim sonuç takip ekranı ile son dakika olarak veriler anbean geliyor. Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu oy oranları ne kadar? Sandıkların yüzde kaçı açıldı? İllerde son durum ne?

İSTANBUL SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

Açılan sandık oranı: 70.80

Cumhur İttifakı | Murat Kurum: 40.93
CHP | Ekrem İmamoğlu: 50.34
YRP | Mehmet Altınöz: 2.01
DEM | Meral Danış Beştaş: 1.93
ZAFER | Azmi Karamahmutoğlu: 1.03

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

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İSTANBUL CANLI SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI: Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları ne kadar? İşte İstanbul seçim sonuçları
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