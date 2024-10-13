Milyar Euro’luk enstitüde yaşananlar tıp dünyasını ayağa kaldırdı

BioNTech'in hisselerinin yüzde 47'sini satın alarak,"Almanya'nın en zenginleri" listesinde yer alan ilaç milyarderleri Thomas, Andreas Strüngmann kardeşlerin babaları anısına kurduğu Frankfurt am Main'deki Ernst Strüngmann Enstitüsü uzun süredir insan düşüncesinin temelleri ve düşüncelerin altında yatan nedenler konusunda çalışmalar yürütüyordu.

Dünyanın en parlak beyinlerini topluyor

BioNTech aşısının mucidi Özlem Türeci'nin de mütevelli heyetinde yer aldığı 23 milyar aeuro değerindeki enstitü, Max Planck Topluluğu'na ait 200 milyon avro sermayeli bir vakıf tarafından finanse ediliyor ve dünyanın en parlak beyinlerini bünyesinde barındırıyordu.

Cinsel taciz, zorbalık ve daha fazlası

İnsan beyninin şifrelerini çözmek için hayvanlar üzerinde de deneyler yürüten enstitüde 2023 yılında başladığı ileri sürülen taciz skandalları tıp dünyasını ayağa kaldırdı. İddiaya göre enstitüde görev yapan üst düzey yöneticiler bazı bilim kadınlarına laboratuvarda çalıştıkları sırada cinsel tacizlerde bulundu. Aynı yönetici, bazı kadınları evlerine kadar takip etti, bazı yöneticiler ise bilim kadınlarının önünde soyundu, enstitüye yeni başlayan genç kızları taciz etti.

Yüzde 73'ü tacize maruz kaldı

Tacizin boyutu artan şikayetler nedeniyle başlatılan bir çevrimiçi ankette gözler ününe serildi. 85 katılımcıdan yüzde 73'ü cinsel tacize uğradığını itiraf ederek yönetimin bu duruma karşı hiçbir önem almadığı ileri sürdü.

52 çalışan Vakfa şikayet etti

Eylül ayı başında 52 bilim kadını artan tacizler nedeniyle Vakıf yönetimine bir mektup yazarak yaşadıklarını anlattı. Mektupta, "ESI'deki iş yerimiz cinsiyetçilik ve zorbalıktan büyük ölçüde etkileniyor. Bir çoğumuz bu tacizlere maruz kaldık. Korkunç bir ortamda çalışıyorz" dendi ve şikayetlerin artık "göz ardı edilmemesi veya önemsizleştirilmemesi" talep edildi.

Vakıf soruşturma açtı

Şikayetleri değerlendiren Max Planck Topluluğu, enstitü ile ilgili gizli bir soruşturma yönetti. Elde edilen bilgiler bir rapor halinde enstitüye iletilirken soruşturma kapsamında bir yöneticinin işine son verildi. Enstitü avukatı yaptığı açıklamada bu tür iddiaların tamamının kapsamlı bir şekilde soruşturulacağını, her türlü taciz veya cinsel saldırı iddiasının titizlikle takip edileceğini ve uygun şekilde cezalandırılacağını bildirdi.