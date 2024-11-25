Ankara’da yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Ankara’da okullar tatil olacak mı?

Ankara'da devam eden kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yayımlanan hava tahmin raporuna göre başkentte yarın buzlanma ve don bekleniyor. Peki, 26 Kasım Salı Ankara'da okullar tatil olacak mı?
26 KASIM SALI ANKARA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuyla birlikte Ankara'da sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Hal böyleyken yarın okulların tatil olup olmayacağı da öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Ankara'da 26 Kasım Salı günü başkentlileri sağanak kar yağışı bekliyor. Okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda henüz Valilik açıklaması gelmedi. Resmi bir açıklama yapıldığında yer vereceğiz.
SICAKLIKLAR 15 DERECE DÜŞECEK
Meteoroloji, yeni haftada sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini açıkladı. Buna göre Bursa, Kocaeli ve Kayseri gibi illerde kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Hatay, Mersin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Antep, Mardin ve Urfa'da ise sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında hava sıcaklıkları 5 ila 15 derece azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.
DONA KARŞI UYARI!
Meteoroloji İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 0 derecenin altında düşmesi sebebiyle don olayı yaşanabilme ihtimaline karşı uyardı.
ANKARA'YA KAR YAĞIŞI İÇİN UYARI
Ankara Valiliği, Başkent için kritik bir hava durumu uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Ankara genelinde soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, kuvvetli yağış, fırtına, kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Valilik, bu olumsuz hava koşullarının yol açabileceği risklere karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Başkentliler, önümüzdeki günlerde daha çetin kış koşullarıyla karşılaşabilir.