Konya’da yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Konya’da okullar tatil olacak mı?

26 Kasım Salı Konya'da yarın okullar tatil mi sorusu gündeme geliyor. Ülke genelini etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle Konya'da ve birçok ilde don ve tipi meydana geleceği açıklandı. Öğrenciler ve veliler okullarla ilgili gelecek duyuruları takip ediyor. Peki, 26 Kasım Salı yarın Konya'da okullar tatil mi?
26 KASIM SALI KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuyla birlikte yurt genelinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Hal böyleyken yarın okulların tatil olup olmayacağı da öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 26 Kasım Salı günü ülke genelinde birçok ilde sağanak kar yağışı bekliyor. Okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda henüz Valilik açıklaması gelmedi. Akşam saatlerine doğru açıklamaların gelmesi ön görülüyor. Resmi bir açıklama yapıldığında yer vereceğiz.
SICAKLIKLAR 15 DERECE DÜŞECEK
Meteoroloji, yeni haftada sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini açıkladı. Buna göre Bursa, Kocaeli ve Kayseri gibi illerde kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Hatay, Mersin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Antep, Mardin ve Urfa'da ise sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında hava sıcaklıkları 5 ila 15 derece azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.
DONA KARŞI UYARI!
Meteoroloji İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 0 derecenin altında düşmesi sebebiyle don olayı yaşanabilme ihtimaline karşı uyardı.
KONYA'DA DON UYARISI!
Soğuk havanın hâkim olduğu Konya'da önümüzdeki günler hava sıcaklıkları 0 altında devam edecek. Meteorolojiden alınan son tahminlere göre Konya'nın bazı bölgeleri geceleri -10 dereceleri görecek