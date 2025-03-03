Sahte jant stokçusuna baskın FETÖ şüphesi mercek altında

İstanbul Maslak Sanayi Sitesi, ilginç bir baskına sahne oldu. Sahte jant ile ilgili yürütülen bir soruşturma sonucunda, polis ekiplerinin baskınında çok sayıda sahte jant ele geçirildi. Jantlara, 'Yuke' firmasının piyasaya sürmesine ramak kala el konuldu.Firmayı mercek altına alan ekipler, Almanya'da FETÖ yapılanmasının ileri gelenlerinden biri olan Ulvi Keskin'in, firmanın arkasındaki isim olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Bir dönem otomobil lastiği ve jant konusunda Almanya ve Türkiye'de aktif faaliyet gösteren ve FETÖ yapılanmasının önemli isimlerinden olan Ulvi Keskin'in, firari eski savcı Zekeriya Öz'ü Almanya'da karşıladığı fotoğraflar daha evvel çeşitli basın organlarına düşmüştü.