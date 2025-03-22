SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi! İfade işlemleri için 34 savcı görevlendirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 90 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Adliye ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
34 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki şüphelilerin yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade almak üzere Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 30 Savcı, Terör Suçlar Soruşturma Bürosundan ise 4 Savcı görevlendirildi. İlk olarak yolsuzluk soruşturması için ifade olacağı bitiminde ise terör soruşturmasına geçileceği öğrenildi.