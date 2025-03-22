SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi! İfade işlemleri için 34 savcı görevlendirildi

34 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki şüphelilerin yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade almak üzere Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 30 Savcı, Terör Suçlar Soruşturma Bürosundan ise 4 Savcı görevlendirildi. İlk olarak yolsuzluk soruşturması için ifade olacağı bitiminde ise terör soruşturmasına geçileceği öğrenildi.