SON DAKİKA! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı | Video

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 90 şüphelinin savcılık ifadeleri sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 90 şüpheli, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Kent uzlaşısı' ve ‘Yolsuzluk’ suçlarından ifadesi tamamlanan Ekrem İmamoğlu, saat 05.44 itibariyle hakim karşısına getirildi. Yaklaşık 2 saat hakim karşısında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusu bitti. Öte yandan mahkeme kararını açıklamaya başladı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı.