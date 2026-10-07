SON DAKİKA | İzmir için önemli gün! Cemil Tugay AK Parti’ye katılıyor
Son dakika haberi: Ege'nin incisi İzmir için tarihi bir gün yaşanacak. CHP'de istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün gerçekleştirilecek olan AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından takılan rozetle partiye katılması bekleniyor.
CHP'den istifa ettikten sonra görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda, Başkan Erdoğan tarafından takılacak rozet ile AK Parti'ye katılması bekleniyor.
"SİYASİ GELECEĞİM İÇİN DEĞİL"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Siyasi geleceğim için değil İzmir'e sorumluluğum gereği bir kararın eşiğindeyim" dedi.
Partiden gelen dikkat çekici bir paylaşım tartışmaları daha da alevlendirdi.
"SİYASİ GELECEĞİM İÇİN DEĞİL"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Siyasi geleceğim için değil İzmir'e sorumluluğum gereği bir kararın eşiğindeyim" dedi.
AK PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN VİDEOLU PAYLAŞIM
AK Parti tarafından yayımlanan görüntülerde İzmir'deki çöp sorununa ilişkin karelere yer verildi. Videoda çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerin ardından "07.10.2026" tarihi öne çıkarılırken, devamında aynı alanların çiçeklerle kaplandığı bir görüntü kullanıldı. Öte yandan videonun sonunda "İzmir'in dağlarında çiçekler açar" melodisinin çaldığı görüldü.
Partiden gelen dikkat çekici bir paylaşım tartışmaları daha da alevlendirdi.
October 6, 2026