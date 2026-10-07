SON DAKİKA | İzmir için önemli gün! Cemil Tugay AK Parti’ye katılıyor

CHP'den istifa ettikten sonra görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda, Başkan Erdoğan tarafından takılacak rozet ile AK Parti'ye katılması bekleniyor.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Siyasi geleceğim için değil İzmir'e sorumluluğum gereği bir kararın eşiğindeyim" dedi.

AK PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN VİDEOLU PAYLAŞIM

AK Parti tarafından yayımlanan görüntülerde İzmir'deki çöp sorununa ilişkin karelere yer verildi. Videoda çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerin ardından "07.10.2026" tarihi öne çıkarılırken, devamında aynı alanların çiçeklerle kaplandığı bir görüntü kullanıldı. Öte yandan videonun sonunda "İzmir'in dağlarında çiçekler açar" melodisinin çaldığı görüldü.

Partiden gelen dikkat çekici bir paylaşım tartışmaları daha da alevlendirdi.



