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Onları daha önce hiç duymamış olabilirsiniz! Bu besinler tam bir şifa deposu

Tükettiğimiz meyve ve sebzeler genel olarak sağlığımıza fayda sağlar. Ancak birazdan vereceğimiz besinleri daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Bu besinler, diş eti sağlığından deri ve göz hastalıklarına kadar birçok rahatsızlığa iyi geliyor. İşte daha önce hiç duymadığınız sağlığınıza faydalı olan besinler…

Giriş Tarihi: 10.3.2018 15:45 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 16:27
Onları daha önce hiç duymamış olabilirsiniz! Bu besinler tam bir şifa deposu

Teff

Kemik erimesine ve kemik hastalıklarına karşı oldukça iyi gelen aynı zamanda kalsiyum deposu olan bir besindir.

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Onları daha önce hiç duymamış olabilirsiniz! Bu besinler tam bir şifa deposu
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