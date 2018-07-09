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'nin “Hızlı ve ” raflarda yerini aldı

Kahvaltıdan çay saatine, fırın yemeklerinden tatlılara, çiğ beslenmeden içeceğe her öğün ve her kategori için mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak birbirinden leziz tarifleri ’nin bu özel sayısında bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.7.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 09:59
Sofra Dergisi'nin “Hızlı ve Pratik Özel Sayısı” raflarda yerini aldı

'nin "Hızlı ve ", mutfakta zaman kazanmak isteyenlere hitap eden tam 117 tariften oluşuyor.

Tavuk, kıyma, yumurta gibi besleyici değeri yüksek ve çabuk pişen malzemelerle ziyafet sofraları kurarken, yarım saatte nefis börekler yapabileceksiniz. Bir yandan hazır ürünlerin kolaylığını, diğer yandan doğanın sunduğu sebze-meyveleri taze taze kullanmanın farkını yaşayabileceğiniz harika tarifler, Sofra'nın Temmuz sayısında sizi bekliyor.



"FERAHLATAN İÇECEKLER" KİTABI HEDİYE!

Bu özel sayının yanına çok yakışan "Ferahlatan İçecekler" kitabı ise sıcak yaz günlerinde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz birbirinden farklı tam 32 içecek tarifinden oluşuyor.

Mutfağa ilk kez girenlerin bile kendini şef gibi hissedeceği, arşiv değerindeki bu sayıyı kaçırmayın.

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Sofra Dergisi'nin “Hızlı ve Pratik Özel Sayısı” raflarda yerini aldı
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