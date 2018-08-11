Mucizevi çiçek karaciğer yağlanmasını tedavi ediyor!

Safran, halk arasında zerdeçalla karıştırılmaktadır. Oysa safran, tamamen farklı bir bitki türevi olup tarihsel bir geçmişe sahiptir. Safran birçok rahatsızlığa iyi gelen, Güneybatı Asya'da yetişen Crocus Sativus bitkisinden elde edilen bir baharattır. Bu nedenle dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinir. Her safran bitkisinde maksimum dört çiçek bulunur ve her çiçek üç koyu kırmızı tepeciğe sahiptir. Hasatta elle toplanan safranın yaprakları kurutulur. Safran elde etmek için bitki yumruları kullanılır.