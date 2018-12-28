Haberler > Kadın Haberleri > Probiyotikler kadın sağlığında ne kadar etkili?

sağlığında ne kadar etkili?

Son zamanlarda uzmanların sıkça bahsettiği ; sindirim sisteminden kilo kontrolüne, insülin direncinden karbonhidrat emilimine kadar birçok noktada fayda sağlıyor. Sağlık dostu probiyotiklerin sağlığı üzerindeki olumlu etkisi de onu mucizevi ve vazgeçilemez bir gıda bileşeni yapıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, probiyotiklerin kadın üreme sağlığındaki önemini anlattı.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 17:33
Probiyotikler kadın sağlığında ne kadar etkili?

sebzelerin, meyvelerin ve karbonhidratların içerisinde bulunan bir bileşen olarak karşımıza çıkıyor. Bağırsak florasının içerisinde bulunan yararlı ve canlı organizmaları aktif hale getirerek bağırsağın düzgün ve sağlıklı çalışmasına destek oluyor. Bununla birlikte karbonhidrat emilimini dengeliyor ve insülin direncinin azalmasına yardımcı oluyor. Faydaları saymakla bitmeyen prebiyotiklerin sağlığı üzerindeki olumlu etkisi de tartışılamaz bir gerçek. Kadın üreme sistemindeki faydalarıyla birlikte genel bağışıklık sisteminde de olumlu etki gösteriyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Probiyotikler kadın sağlığında ne kadar etkili?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN