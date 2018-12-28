Probiyotikler kadın sağlığında ne kadar etkili?

Probiyotikler sebzelerin, meyvelerin ve karbonhidratların içerisinde bulunan bir bileşen olarak karşımıza çıkıyor. Bağırsak florasının içerisinde bulunan yararlı ve canlı organizmaları aktif hale getirerek bağırsağın düzgün ve sağlıklı çalışmasına destek oluyor. Bununla birlikte karbonhidrat emilimini dengeliyor ve insülin direncinin azalmasına yardımcı oluyor. Faydaları saymakla bitmeyen prebiyotiklerin kadın sağlığı üzerindeki olumlu etkisi de tartışılamaz bir gerçek. Kadın üreme sistemindeki faydalarıyla birlikte genel bağışıklık sisteminde de olumlu etki gösteriyor.