Kızılay, hayırsever kadınları sanatla buluşturdu

Arts Club İstabul'da gerçekleşen sanat atölyesi çalışmalarında, hayırsever katılımcılar, ünlü Ressam Özge Gürkan ile resim yapma deneyimi yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Kadın Kolları Başkanı Nilhan Kösen Ayan "Biz sanat çalışmalarımızla dezavantajlı kadın ve çocuklarımıza fon sağlarken savaş yıllarında dahi kurdukları sanat evleriyle dünyaya örnek olmuş Hilali Ahmer kadınlarını yad ediyoruz" dedi.

Kızılay Kadın Kolları'nın sanat ve sosyal sorumluluğu biraraya getiren etkinliğinde kadınlar duygularını tuvale döktüler.