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Giriş Tarihi: 10.4.2021 14:42

Kızılay, hayırsever kadınları sanatla buluşturdu

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Kızılay, hayırsever kadınları sanatla buluşturdu

Türk Kızılay’ı İstanbul Büyükşehir Kadın Kolları, sanat ve sosyal sorumluluğu bir araya getirdi.

Arts Club İstabul'da gerçekleşen sanat atölyesi çalışmalarında, hayırsever katılımcılar, ünlü Ressam Özge Gürkan ile resim yapma deneyimi yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Kadın Kolları Başkanı Nilhan Kösen Ayan "Biz sanat çalışmalarımızla dezavantajlı kadın ve çocuklarımıza fon sağlarken savaş yıllarında dahi kurdukları sanat evleriyle dünyaya örnek olmuş Hilali Ahmer kadınlarını yad ediyoruz" dedi.

Kızılay Kadın Kolları'nın sanat ve sosyal sorumluluğu biraraya getiren etkinliğinde kadınlar duygularını tuvale döktüler.

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Kızılay, hayırsever kadınları sanatla buluşturdu
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