"İş hayatında hayalinden vazgeçme"

Gülnara Ovezova 41 yaşında. Türkmenistanlı bir iş kadını. Evli, eşi Türk. İki kız çocuğu var. Ülkesinde üniversitede ekonomi okudu. Ukrayna'da ekonomi üzerine lisans ve yüksek lisansını yaptı. Okul sonrasında iş yaşamına atıldı. Türkmenistan'da Türkiye'nin ünlü bir markasının distribütörlüğünü üstlendi. Ayrıca farklı sektörlerde uluslararası ticaretler denedi. 5 yıl öncede Türkiye yerleşmeye karar verdi ve ailecek İstanbul'a göçtüler.

Ovezova, girişimciliğini Türkiye'de sürdürdü. İş hayatını şöyle anlatıyor; "İstanbul'a geldiğimizde kızlarımın Türkiye'de yabancılık çekmelerini istemedim. Onların yaşıtları ile sosyalleşmesini ve gelişimlerine destek olmayı amaçladım. Ne yapayım? diye düşünürken girişimci ruhum 'bir oyun evi aç' dedi. Ben de açtım. Burada anne çocuk oyunları, oyun grupları yaparak çocukların oyunla gelişimini programlarını destekleyen bir iş yerim oldu. Hem çocuklarım sosyalleşti hem de para kazanmaya başladım. Bu arada bir uluslararası bir pazarlama sitemine başvurdum. Bu sitem dünyaca çapında ilaç olmayan takviye gıdalar pazarlanıyor. On-line bir iş modeli bu. O sistemi Türkiye'ye getirdim. Sonra Türkiye'de kendi işimin sahibi olmak için bir kozmetik şirketi kurup kendi markamı hayata geçirdim. Şimdi eşimle birlikte dünyanın çeşitli ülkelerine temizlik malzemeleri ihraç eder hale geldim.

Türkmenistanlı girişimci iş insanı Gülnara Ovezova, Türkiye'de gerçekleştirdiği başarıları ile övgü topluyor. Ayakları yere basan bir iş insanı olmanın sırrını ise şöyle özetliyor; "Benim kariyer hayatımdaki başarının tek nedeni, hayallerimin peşinden koşmam. Çünkü asla hayallerimden vaz geçmem. Hatta ofisimde duvarda hayal kurmaktan vazgeçme yazar. Benim iş hayatımdaki başarımın sırrını bu cümle anlatıyor" diyor.