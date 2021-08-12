Bu proje ‘kadınlar’ için!

'Kadınlar Dünyayı Çalıp/Söylüyor' projesi yaklaşık olarak 3,5 yıl önce Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı tarafından başlatılan ve içeriğinde seminerler, konser ve paneller bulunan bir çalışmayken 2021 yılı itibariyle geniş katılımlı uluslararası bir sempozyum ve bir albüm çalışmasına dönüştü.

Prof. Dr. Varlı, proje adını İngilizce çevirilerinde world yerine earth kelimesini kullanmasının temelinde ekofeminist bir yaklaşımın olduğunun altını çizerek, "Doğanın yok edilişi ile cinsiyete dayalı yok edilişlerin tınısı, havada asılı kalan kokusu, yüreklere kazınan sızısı aynıydı çünkü" şeklinde tanımlıyor.

"KADIN İCRACILARIN VARLIĞINA..."

Bu albüm çalışmasının amacı ise göz ardı edilen geleneksel müzik icrasındaki enstrüman performanslarında kadın icracıların varlığına, eğitim olanaksızlıklarına dikkat çekmek olduğu kaydediliyor. Öte yandan amaçlardan biri de eğitimde ihtiyaç sahibi kadınlara albüm geliriyle el uzatmak...

Prof. Varlı projenin temel felsefesini; fırsatı ve gücü kendilerinde keşfeden kadınların dünyayı sanat yoluyla güzelleştirip yaşanır kılacaklarına, cinsiyetlerinden kaynaklı yaşadıkları dezavantajları Dünyayı (Earth) çalıp/söyleyerek ortadan kaldıracak gücü elde edeceklerine dair metaforik bir gönderme olarak açıkladı.

Varlı açıklamalarına, "19 Temmuz'da CD formatı elimize ulaşmışken, binlerce kadının çığlığı sardı yeryüzünü. Bir anlamda ağaçlar, orman, ormanın sahiplerinin yok oluşunun içine doğdu kolektif çalışmamız. Daha yeni elde ettiğimiz gelir albümde yer alan koca yürekli kadınlarımızın aklıyla yangın yerinde yerini buldu, bulmaya da devam edecek" diye ekledi.

GELİRİN BİR KISMI YANGIN BÖLGELERİNE

Diğer taraftan proje farklı bir alanda da etkisini gösterecek. 6 Ağustos itibariyle dijital platformlarda Lavanta, Leylak, Menekşe isimleriyle yerini alan ve sınırlı sayıda basılmış olan albüm çalışmasını edinmek isteyenlerden sağlanan gelir yangın bölgesinde evini barkını kaybeden ama konservatuvar hayallerinin de kül olmasına razı gelemeyecekleri gençlere ulaşacak.

Ancak albüm oluşumunda yola çıkarken asıl hedef; çalışmanın gelirlerinin Etnomüzikoloji Derneği 'Şehvar Beşiroğlu Lisansüstü Eğitim Bursu'na aktarılmasına, etnomüzikoloji, müzikoloji, müzik performansı alanlarında yurt içi/yurt dışı lisansüstü eğitim yapmaya hak kazanmış ihtiyaç sahibi kadın öğrencilere burs verilerek kadınların sanat ve bilim alanında ilerlemeleri yolunda önlerine çıkan engelleri ortadan kaldırmak adına somut bir yola katkı vermek…

Albüm Orpheus Yapım'dan yayınlanırken 3 Cd'den ve geleneksel müzikte çalgılarıyla ön planda olan 36 kadın icracının performanslarından oluşuyor. Minik bir kitapçık ile dinleyicilere sunulan çalışma koleksiyonluk olma özelliğiyle dinleyicilerin beğenilerine sunuluyor.

Pandemi döneminde gerçekleşen bir çalışma olmasıyla da ayrı bir önem sahip olan albümün kayıt aşamalarında Türkiye'nin çeşitli illerinde birçok stüdyo sahibi stüdyolarını açmış olmasının yanı sıra, ev kayıtları ile de tam bir kolektif çalışmanın ürünü olan albümün tüm mix&masteringleri Doç. Ersen Varlı'ya ait…

Ayrıca Doğuş Varlı'nın editörlüğünü yaptığı 'Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor' kitap çalışması da önümüzdeki aylarda raflarda yerini alacak.