‘Kuruluş Osman’ oyuncularından samimi açıklamalar: 10 haftadır bu sahneye hazırlanıyoruz

Atv dizisi 'Kuruluş Osman'ın oyuncuları Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey ve Asya Ağca; bu akşam ekrana gelecek bölümle ilgili konuştu. Oyuncular; 'Osman Bey' ve 'Bala Hatun'un yıllar önce kaybettikleri kızları 'Halime' ile bir araya geldikleri sahneye hazırlanırken yaşadıkları duygusal anları paylaştı.

Burak Bey, Osman Bey, yıllar sonra kızı Halime'ye kavuşuyor. Bu sahneleri çekmek sizin için nasıl bir deneyimdi? 'Halime' hikâyesi biz oyuncular için de uzun zamandır süren bir beklentiydi. Yaklaşık 10 haftadır bu konuya hazırlanıyoruz. Tüm ekip olarak sahnelerin nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyorduk. İzleyicinin ilgisini canlı tutmak için bu merakı sürekli besledik. Şimdi, bu haftayla birlikte bu hikâyenin sonuna yaklaşıyoruz.

Evlat hasretini oynamak sizin için nasıl bir tecrübeydi? Osman için evlatları çok özel. Devleti, obası, ailesi elbette önemli ama evlat sevgisi hepsinin önüne geçebiliyor. Erkek çocuklarına karşı daha sert bir duruşu var çünkü onlardan lider yetiştirmek zorunda. Bu nedenle daha otoriter davranıyor. Ama kızları söz konusu olduğunda iş değişiyor. Fatma'da da işlemiştik, Halime için de benzer durum var. Kızları onun zayıf noktası.



ÖZGE TÖRER (BALA HATUN)



Tanıtım izleyiciyi ne kadar etkilediyse, inanın sahneyi çekerken biz de aynı derinlikte sarsıldık. Sahnenin zorluğu sadece fiziksel değil, duygusal olarak da çok yıpratıcıydı. Kavuşma dedik ama öyle içimizden gelen, sıcak bir sarılma değil; acının, pişmanlığın ve şüphenin iç içe geçtiği bir kavuşmaydı. Gerçek hayatta anne olmadığım için bu duyguyu doğrudan deneyimlemem mümkün değil. Ama çevremdeki anneleri izlemek, empati kurmak ve kaybetme korkusuyla yüzleşmek bana yol gösterdi.

Bazen sahnelerde o kadar içine giriyoruz ki, kendimi gerçek anlamda bir anne gibi hissediyorum. Kalbimin hızla atmasını, içgüdüsel bir koruma hissiyle hareket ettiğimi fiziksel olarak yaşıyorum.

Anneyle erkek çocuk arasında daha çok öğretici ve koruyucu bir bağ var. Ama kız çocuğuyla olan ilişki farklı; sanki iki arkadaş gibiler. Aynı dili konuşmak, hissedilen bir şeyi kelimelere dökmeden anlamak...



EMRE BEY (ORHAN BEY)



Orhan daha önce Halime ile yüz yüze gelmişti ama onun Halime olduğunu bilmeden. Bu bölümde ise ilk kez onun kim olduğunu bilerek karşılaşıyor. Bu da haliyle karmaşık duygular doğuruyor. Halime'nin kim olduğunu öğrendiği an, çok sıradan bir anda olmuyor.

Onu beklenmedik bir durumda görüyor ve o anda öğreniyor. Bir yandan sevinç, bir yandan da 'Tekrar kaybeder miyiz?' korkusu arasında kalıyor. Yoğun duyguların iç içe geçtiği sahnelerdi.



ASYA AĞCA (HALİME)



Heyecanı kolay kolay yaşamam ama bu sahnede kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Beni hem oyuncu olarak zorladı hem de ruhsal olarak yıprattı. Çünkü kendimi gösterebileceğim bir andı ve elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Halime'nin o an yaptığını ben de yapardım.

O psikolojik şartlar altında artık neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kestiremiyorsunuz. Halime, kendini keşfetmemiş biri. Kim olduğunu yeni çözmeye başlayan bir karakter.

Sahneyi çekime kadar zihnimde defalarca oynattım. Düşünerek, sahnenin ruhuna girmeye çalıştım. Bir nevi mental prova yaptım diyebilirim.